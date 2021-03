Włoscy konsumenci krytyczni wobec nowych technologii w rolnictwie

Włosi bardziej ufają tradycyjnie wytwarzanym produktom rolno-spożywczym niż zaawansowanym technologicznie lub nowatorskim.

Tak wynika z niedawno opublikowanego badania Agrifood Monitor przeprowadzonego przez Nomisma, największy instytut badań rynku we Włoszech. Zgodnie z tym 45 proc. respondentów preferuje te pierwsze, a 18 proc. wskazało, że mogą za nie zapłacić więcej. Niezależnie od sceptycyzmu co do nowych technologii 54 proc. konsumentów ma świadomość, że zmiany klimatyczne są nieuniknione.

Według autorów badania nieufność Włochów do nowych technologii wynika przede wszystkim z ignorancji, której trzeba przeciwdziałać. Według ekonomisty Nomismy Denisa Pantiniego, niedobory żywności i zasobów oraz katastrofy mogą dziś brzmieć jak z filmu science fiction, w rzeczywistości jednak wpływają one już na Włochy. W przypadku wielu artykułów spożywczych Włochy nie są samowystarczalne, ale są silnie uzależnione od importu surowców i rolno-spożywczego handlu zagranicznego.

Import surowców rolniczych i artykułów spożywczych wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 55 proc., a eksport żywności w tym samym okresie aż o 80 proc.

Według Pantiniego potrzebna jest teraz zrównoważona konkurencyjność w sektorze rolnym. Inżynieria genetyczna i rolnictwo precyzyjne mogą się do tego w znacznym stopniu przyczynić. Jednak rolnictwo precyzyjne do tej pory prawie nie odgrywało roli we Włoszech. Wyznaczony sześć lat temu cel uprawy w ten sposób, co najmniej 10 proc. gruntów ornych do 2021 r. nie zostanie w żaden sposób osiągnięty.

Stowarzyszenie rolnicze Coldiretti upatruje przyczyny tego w słabej infrastrukturze. Średnia wielkość gospodarstwa we Włoszech to zaledwie 11 hektarów, a tylko 6 proc. rolników uzyskało kwalifikacje w wyniku odbycia szkolenia.