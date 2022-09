Zwierzę upadło na drewnianym moście w lesie. Na pomoc ruszyli strażacy.

Z dużym wyzwaniem zmierzyć się musieli niemieccy strażacy z ochotniczej jednostki w Bad Sackingen w Badenii-Wirtembergii. W lesie nieopodal Murg koń przewrócił się przechodząc przez drewniany most nad strumieniem, i nie chciał wstać.

Prawdopodobnie podkowa utknęła zwierzęciu na chwile między belkami mostu. To przestraszyło konia tak, że choć nogę wyswobodził, to jednak usiadł i bał się ruszyć. Strażacy wezwali na miejsce lekarza weterynarii i ściągnęli ciągnik z podnośnikiem czołowym.

Strażacy musieli jednak wyciąć kilka drzew, by dało się podjechać traktorem i zdementowali część mostu, by uśpionego przez weterynarza konia, opasać i podczepić do podnośnika.

Akcja zakończyła się jednak sukcesem. Przeniesiony na brzeg koń wybudził się i stanął na nogi o własnych siłach.