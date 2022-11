Roczny obrót spółdzielni ZOD Starosedlský Hrádek wynosi ok. 150 mln CZK (ok. 29 mln zł).

Rolnictwo w Czechach można w uproszczeniu podsumować krótko: to kraj dużych gospodarstw. Nasza redakcja miała szansę odwiedzić jedno z nich - spółdzielnię ZOD Starosedlský Hrádek, zlokalizowaną ok. 80 km na południowy zachód od Pragi.

Pamiątki po kolektywizacji

W Czechosłowacji, jako państwie rządzonym przez komunistów, pod naciskiem Związku Radzieckiego od 1948 roku dokonywano kolektywizacji rolnictwa zgodnie z hasłem "jedna wieś - jedno gospodarstwo". Tworzono rolnicze spółdzielnie produkcyjne (Jednotné zemědělské družstvo, JZD) - na każdą przypadało ok. 2000 ha powierzchni produkcyjnej.

Po upadku komunizmu dokonano restytucji praw własności do ziemi, co doprowadziło do znacznego rozdrobnienia własnościowego ziemi, ale nie powierzchniowego. Odzyskane przez prywatnych właścicieli działki były zwykle nieprzystosowane do prowadzenia produkcji rolniczej jako "osobny byt" - zostały "wykrojone" z ogromnych pól, często w nieforemnych kształtach i rozmiarach, bez dostępu do dróg dojazdowych. Lata kolektywizacji przerwały również rolnicze tradycje na terenach wiejskich i wielu właścicieli po odzyskaniu swoich ziem nie było zainteresowanych podjęciem działalności rolniczej.

W rezultacie prywatni, drobni właściciele działek postanowili dzierżawić grunty dużym holdingom produkcyjnym. Obecnie grunty rolne w Czechach są użytkowane przede wszystkim przez spółdzielnie produkcyjne i spółki prawa handlowego. O obecnym kształcie czeskiego rolnictwa świadczą liczby:

Czechy mają największą w UE średnią wielkość gospodarstwa rolnego. Przeciętne czeskie gospodarstwo powierzchnię ok. 130 ha.

W Czechach ok. 90 proc. krajowej powierzchni użytków rolnych jest w rękach dużych gospodarstw.

Ponad 80 proc. użytków rolnych, zarządzanych przez duże gospodarstwa, są to grunty dzierżawione od drobnych właścicieli prywatnych.

Czechy to kraj o jednym z najmniejszych udziałów rodzinnych gospodarstw rolnych w strukturze własności gruntów.

W związku z powyższym spore kontrowersje wśród Czechów wzbudziły zapowiedzi nowej polityki dotacyjnej, która zakładała przesunięcie większej części dopłat do drobnych gospodarstw. We wrześniu 2022 r. doszło nawet do protestów i blokad dróg przez związki rolnicze, które sprzeciwiały się większemu udziałowi w unijnych dotacjach gospodarstw, które nie zaopatrują w znacznym stopniu Czech w żywność. Padały hasła, że duże rolnicze przedsiębiorstwa padły ofiarą dyskryminacji i nowego europejskiego trendu faworyzowania małych gospodarstw.

Zemědělské obchodní družstvo Starosedlský Hrádek

W ramach wyjazdu, organizowanego przy udziale Komisji Europejskiej dla dziennikarzy, zajmujących się tematyką rolniczą, nasza redakcja odwiedziła czeskie gospodarstwo spółdzielcze - ZOD Starosedlský Hrádek. W strukturze organizacyjnej gospodarstwa jest 5 działów, odpowiedzialnych za: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, mechanizację, ekonomikę, produkcję biogazu.

- Spółdzielnia ma 100 członków. Nie wszyscy są rolnikami. Niektórzy jako wkład wnieśli pojazdy lub pieniądze - opowiadał Josef Žid, prezes spółdzielni.

ZOD Starosedlský Hrádek gospodaruje na 2370 ha, z czego 2130 ha stanowią grunty orne, a 240 ha trwałe użytki zielone. W strukturze zasiewów 650 ha przypada na pszenicę ozimą, 300 ha - jęczmień ozimy, 110 ha - jęczmień jary browarny, 300 ha - rzepak ozimy, 550 ha - kukurydzę, 80 ha - lucernę, 140 ha - koniczynę czerwoną.

Produkcja zwierzęca skupiona jest na produkcji mleka i żywca wieprzowego. Stado bydła liczy 1217 sztuk, z czego 520 to krowy dojne, 130 jałówki cielne, 567 cielęta i młodzież. Richard Vaník, dyrektor działu produkcji zwierzęcej podkreślał, że gospodarstwo nie zakupuje jałówek z zewnątrz. Spółdzielnia stawia na chów lokalnej czerwono-białej rasy bydła, choć próbowano wprowadzać tutaj także rasę holsztyńsko-fryzyjską.

- Wydajność holsztyno-fryzów nie jest na tyle duża, by zrekompensować wysokie nakłady, jakie musimy ponosić, by sprostać wymaganiom tej rasy. Mimo większej produkcji mleka nie jest ono lepszej jakości, ponadto rasa ta jest bardziej problematyczna w zakresie zdrowotności racic. Będziemy modyfikować swoje plany hodowlane - mówił Richard Vaník.

W stadzie trzody utrzymywane jest 1300 tuczników, 170 loch, 430 prosiąt, 645 prosiąt po odsadzeniu i warchlaków. Warto dodać, że Czechy należą do państw, które znakomicie poradziły sobie z afrykańskim pomorem świń. Od 2018 r. kraj ten utrzymuje status wolnego od ASF. Choroba w 2017 roku pojawiła się w okolicach Zlina, niedaleko granicy ze Słowacją, ale udało się ją wówczas dosyć szybko opanować.

Ponadto na terenie gospodarstwa działa biogazownia o mocy 835 kW i dziennej produkcji energii elektrycznej na poziomie 20000 kWh. Jak mówił Josef Žid, dzięki biogazowni gospodarstwo jest całkowicie samowystarczalne energetycznie i często produkuje nadwyżki, które odsprzedaje do sieci. Substratami do produkcji biogazu są przede wszystkim: obornik, gnojowica, kiszonka z kukurydzy oraz traw. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest do ogrzewania budynków administracyjnych, a poferment służy jako nawóz.

Czeskie wyniki produkcyjne

Uzyskiwane przez czeskich spółdzielców wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej przedstawiamy poniżej:

Średnie plony roślin uprawnych pszenica ozima: 5,5-6 t/ha

żyto: 5 t/ha

jęczmień jary browarny: 4 t/ha

rzepak: 3,5 t/ha

kukurydza na kiszonkę: 45 t/ha Produkcja zwierzęca średnia wydajność mleka: 8900 litrów przy zawartości tłuszczu 4 proc., białka 3,7 proc.

przyrosty dobowe - bydło: 900-1000 g

przyrosty dobowe - trzoda: 850 g

roczna produkcja - mleko: ok. 3,5 mln litrów

roczna produkcja - wieprzowina: ok. 500 ton

Dla przybliżenia sytuacji ekonomicznej gospodarstwa: cena 1 litra mleka to obecnie ok. 12,5 koron czeskich (ok. 2,4 zł), cena żywca wołowego-byki to ok. 3 Euro/kg.

Innowacje w produkcji zwierzęcej

W ostatnich latach spółdzielnia poczyniła znaczne inwestycje w zakresie budowy nowych budynków inwentarskich i modernizacji wcześniej istniejących. Ich celem są przede wszystkim działania prośrodowiskowe oraz poprawiające dobrostan bydła. Wszystkie inwestycje to koszt ok. 153 milionów czeskich koron (ok. 29 milionów zł), z czego do tej pory ok. 30 proc. sfinansowano ze środków unijnych.

Wśród ciekawych rozwiązań wymienić można budowę obory, w której wprowadzono program świetlny dla krów mlecznych. Zwierzęta eksponowane są na światło do 16 godzin i mają 8 godzin odpoczynku w ciemności. Jak opowiadał Richard Vaník, największą zaletą wprowadzenia programu świetlnego jest korzystny wpływ na parametry rozrodcze krów. Dzięki automatyzacji system oświetlenia współpracuje ze znajdującą się na terenie gospodarstwa stacją pogodową, więc w razie potrzeby światło sztuczne o odpowiednim, regulowanym natężeniu zastępuje naturalne. Stacja pogodowa odpowiada także za sterowanie kurtynami w ścianach bocznych.

W innym z budynków inwentarskich warto zwrócić uwagę na dach. Zadaszenie od strony północnej jest transparentne, od strony południowej zaś nieprzezroczyste - wszystko po to, by zapewnić równomierne oświetlenie budynku i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się jednej strony obory.