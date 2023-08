Prognozy na najbliższe dni mogą wprawiać w zakłopotanie. Upały miału trzymać do końca tygodnia. Tymczasem najnowsze prognozy nie pozostawiają złudzeń. Gorąco i burzowo będzie znacznie dłużej.





Niemal wszystkie prognozy wskazują jednoznacznie, że upał będzie panować w większości regionów kraju przynajmniej do piątku (18.08). Temperatury będą osiągały co najmniej 28 stopni, a w porywach można liczyć nawet na 36.

Upały do końca miesiąca?

Na wschodzie Europy wzmocnił się bardzo silny wyż, który blokuje cyrkulację zachodnią. Oznacza to, że niże wraz z chłodniejszym powietrzem, nie docierają do centrum i na wschód Europy. Dodatkowo po zachodniej stronie wyżu z południa w nasz region napływa gorące powietrze. To właśnie za sprawą zwrotnikowych mas powietrza upał w Polsce i regionie stanie się bardzo silny. Sytuacja nie powinna się zmienić przez najbliższe kilkanaście dnia.

Prognozy utrzymują, że fala upałów utrzyma się niemal do końca miesiąca. Przed nami zatem wysokie temperatury, a co za tym idzie, niebezpieczne i gwałtowne burze.

Najdłuższa fala upałów w tym roku

Aktualne prognozy przewidują, że fala upałów potrwa do 24-25 sierpnia. Na południowym wschodzie, w czwartek 24 sierpnia termometry pokazywać miałyby nawet 37 stopni Celsjusza.

Fala upałów pozostanie z nami około 10 dni. Według niektórych prognoz wysokie temperatury utrzymają się do końca sierpnia, jednak to już są zbyt odległe terminy, by takie prognozy pogody traktować jako wiążące z wysokim prawdopodobieństwem. Rozpoczynająca się fala upałów z pewnością będzie najdłuższą i najsilniejszą w tym roku.

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że gorące dni pozwolą na skuteczne zebranie plonów.