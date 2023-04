Traktorzysta wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust, Foto: Policja

Kierujący ursusem miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie, tymczasem wiózł jeszcze pasażera.

Do groźnego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło w miejscowości Dąbrówka, pod Janowem Lubelskim. Jak donosi lubelska Komenda Wojewódzka Policji, pijany traktorzysta zjechał z drogi do rowu i uderzył w przepust. Sam wyszedł ze zdarzenia bez szwanku, ale obrażeń doznał jego pasażer, którego odwieziono do szpitala.

Jak wykazało badanie alkomatem, 46-letni kierowca miał blisko 1,5 alkoholu w wydychanym powietrzu. W dodatku mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a ciągnik nie został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. 46-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

"Zgodnie z przepisami kodeksu karnego jazda „na podwójnym gazie” zagrożona jest karą do 2 lat pozbawienia wolności." - przypomina lubelska Policja.