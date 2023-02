Nabywca pojechał po kupiony traktor. Pod wskazanym adresem nikt o niczym nie wiedział.

Tysiąc złotych stracił mieszkaniec powiatu bielskiego na Podlasiu, który postanowił kupić ciągnik rolniczy wystawiony do sprzedaży w internecie. Mimo wpłaconej zaliczki, ursusa się nie doczekał.

Rolnika spod Bielska Podlaskiego zainteresowała oferta sprzedaży ciągnika rolniczego, zamieszczona na portalu aukcyjnym. Po telefonicznej rozmowie ze sprzedającym, postanowił zakupić maszynę. Oferowany do sprzedaży ursus znajdować się miał w Polsce. Właściciel zażądał jednak, by zainteresowany wpłacił zaliczkę w kwocie 1000 zł, by pokryć koszt transportu.

Kupiec przelał zaliczkę na podany przez sprzedającego rachunek bankowy, ale zaraz po tym kontakt ze sprzedawca się urwał, a oferta sprzedaży zniknęła z portalu. Rolnik z powiatu bielskiego pojechał więc pod adres, podawany w ofercie sprzedaży. Na miejscu okazało się, że właściciel posesji nie zamieszczał żadnego ogłoszenia, bo nie miał takiego ciągnika i nic o całej sprawie nie wie.

"Do chwili obecnej mężczyzna nie otrzymał pojazdu, ani też zwrotu zaliczki." - informuje komenda w Bielsku.