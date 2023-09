Spory szok przeżyli policjanci z Nebraski, którzy zatrzymali kierowcę, wożącego autem w charakterze pupila byka rasy Watussi. Właściciel zwierzęcia specjalnie przerobił samochód, ale okazałe poroże zwierzęcia i tak zmniejszało widoczność kierowcy.

Policjanci zatrzymali samochód z nietypowym pasażerem na drodze w Norfolk, w hrabstwie Madison, w stanie Nebraska. Kierowcą okazał się emerytowany mechanik samochodowy z sąsiedniej miejscowości. Obok niego zaś w pozycji stojącej podróżował autem 700-kilogramowy byk rasy Watusi.

Auto dla pupila

Kierowca wyjaśnił stróżom prawa, że byka dostał kilka miesięcy wcześniej od pewnego hodowcy i traktuje go jak zwierzę domowe. Nazwał go Howdy Doody i wszędzie go ze sobą zabiera - prowadza na smyczy, a byk jest łagodny i słucha poleceń. Właściciel specjalnie przerobił samochód, by móc wozić ze sobą pupila. Z prawej połowy auta zrobił wygrodzony "kojec" dla byka.

Rogi zasłaniały szybę

Problem okazało się jednak okazałe poroże byka, o rozpiętości około 2 metrów. Policjanci stwierdzili, że rogi przesłaniają szybę i ograniczają kierowcy widoczność, a z drugiej zwierzę nie jest wystarczająco w trakcie jazdy zabezpieczone. Stróże prawa potraktowali jednak kierowcą łagodnie - otrzymał on jedynie ostrzeżenie, by więcej nie przewozić byka w ten sposób i mógł wrócić do domu. W Polsce podobna interwencja zakończyłaby się pewnie zatrzymaniem i prokuratorskimi zarzutami dla kierowcy.