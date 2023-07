W USA coraz więcej osób rozwija alergię na mięso po ugryzieniu przez określony gatunek kleszcza. W latach 2010-2022 zidentyfikowano ponad 110 000 podejrzanych przypadków tzw. zespołu Alpha Gal (AGS).

Poinformował o tym amerykański urząd ds. zdrowia CDC. W Europie, kleszcze coraz częściej przenoszą tego wirusa, który po raz pierwszy wykryto w Chinach wiele lat temu.

Amerykańskie władze CDC podkreśliły, że w USA nawet 450 000 osób może być dotkniętych zespołem Alpha Gal. Powód tego podejrzenia: choroba może nie być znana wielu pracownikom służby zdrowia i pacjentom, dlatego często nie jest rozpoznawana.

Alergia na cząsteczkę cukru

Według CDC, zespół ten jest prawdopodobnie spowodowany głównie przez pewien gatunek kleszcza, który jest szeroko rozpowszechniony w USA – tzw. samotnego kleszcza (Amblyomma americanum). Osoby dotknięte chorobą są, zatem uczulone na określoną cząsteczkę cukru, która występuje u większości ssaków i którą można znaleźć w mięsie i produktach mięsnych. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, biegunkę lub wysypkę.

Natomiast wirus Alongshan (ALSV), który został odkryty w Chinach sześć lat temu, rozprzestrzenia się dzięki europejskim kleszczom. Jak poinformowało Centrum Medycyny Podróży (CRM) z siedzibą w Düsseldorfie, patogen został wykryty u kleszczy w Finlandii, Francji, Rosji i Szwajcarii.

Brak procedur szczepienia i wykrywania

W 2022 roku w próbkach kleszczy w kilku regionach Szwajcarii po raz pierwszy wykryto wirusa Alongshan, wykrytego w Chinach w 2017 roku. Wydaje się, że jest szeroko rozpowszechniony i prowadzi do objawów podobnych do objawów dobrze znanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV). Po takim ukąszeniu przez kleszcza pacjenci cierpieli na gorączkę i bóle głowy.

Naukowcy z Instytutu Wirusologii Uniwersytetu w Zurychu wyrazili w zeszłym roku swoje zdziwienie, że wirusy ALS znajdowano znacznie częściej w próbkach kleszczy niż wirusy KZM.

Jednak obecnie nie ma na to ani szczepionki, ani metody wykrywania, jak ma to miejsce w przypadku wirusa KZM. Dlatego szwajcarscy naukowcy opracowują test serologiczny, który można wykorzystać do wykrywania infekcji wirusem ALS we krwi pacjentów.

Poważne choroby, które wykraczają poza objawy grypopodobne, nie zostały jeszcze powiązane z infekcją ALSV, podało Centrum Medycyny Podróży.