Wniosek o zarzucenie prac nad ustawą o odtwarzaniu przyrody nie zyskał wymaganej większości głosów, podczas głosowania w Komisji Ochrony Środowiska UE. Teraz do natarcia przeszli Zieloni. Wkrótce kolejne głosowanie.

Chyba żaden inny projekt aktu prawnego nie podzielił aż tak Parlamentu Europejskiego. Negocjacje dotyczące ustawy o renaturyzacji (NRL) przerodziły się w prawdziwy maraton i zarazem polityczną awanturę, w której zwolennicy i przeciwnicy nie szczędzą środków, by zdyskredytować drugą stronę.

Remis w głosowaniu

Wydawało się, że ustawa przepadnie, gdy największe w parlamencie ugrupowanie - Europejska Partia Ludowa - oskarżyła komisarzy Fransa Timmermansa (wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu) i Virginijusa Sinkeviciusa (komisarz UE ds. środowiska) o wywieranie niedopuszczalnych nacisków na europosłów i zerwała dalsze negocjacje. Jednocześnie stronnictwo wezwało Komisję Europejską o zaprzestanie prac nad szkodliwą, zdaniem EPL, ustawą.

Niestety dla rolników, głosowanie tego wniosku w Komisji Ochrony Środowiska UE (15 czerwca br.) nie przyniosło oczekiwanego przez Chrześcijańskich Demokratów rozstrzygnięcia, bo zakończyło się remisem. Zarówno "za", jak i "przeciw" ustawie głosowało po 44 posłów, a potrzeba było większości, by ustawa powędrowała do kosza. W efekcie maraton negocjacyjny wciąż trwa - ustawa o renaturyzacji zostaje w komisji, a znowu trafi pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu 27 czerwca. Kolejna debata w europarlamencie poświęcona NRL planowana jest zaś na lipiec.

Przewodnik lobbowania opornych

Z niemieckiego portalu Agrarheute.de, dowiadujemy się, na czym polegać miały niedozwolone naciski na posłów, wywierane przez komisarza Timmermansa. Otóż oprócz składania wizyt opornym parlamentarzystom posunął się on do zlecenia opracowania za publiczne pieniądze portalu, promującego Zielony Ład, gdzie znalazł się także przewodnik, jak lobbować posłów z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, by poparli ustawę o odtwarzaniu przyrody.

Szczegóły te zdradzili na konferencji prasowej europosłowie EPL Christine Schneider i Niclas Herbst. W ich opinii wspomniany komisarz przekroczył tym samym "czerwoną linię". Posłowie EPL zwracają uwagę, że Komisja Europejska nie ma żadnych danych, analiz, ani wyników badań na temat skutków ustawy o renaturyzacji (w tym na rolnictwo i gospodarkę UE), które usprawiedliwiałyby przekonanie, że forsowana ustawa jest właściwym rozwiązaniem.

KE wyznacza własne cele

Na konferencji prasowej przedstawiciele EPL podkreślili, że ich stronnictwo popiera Europejski Zielony Ład, ale ustawa o renaturyzacji jest źle napisana i szkodliwa. EPL przypomina też, że podczas Światowej Konferencji nt. Przyrody w Montrealu postawiono cel, którym jest przywrócenie naturze 30 procent obszarów zdegradowanych, a nie 20 proc. wszystkich terenów, jak chce Komisja Europejska.

EPL wciąż ma nadzieję, że ustawa o renaturyzacji przepadnie w kolejnym głosowaniu. Stronnicy ugrupowania argumentują, że remis w głosowaniu 15 czerwca był policzkiem dla Timmermansa. Głosowanie pokazało bowiem, że polityk traci dotychczasowe poparcie. Posłanka Christine Schneider ponownie wezwała KE do zaprzestania prac nad kontrowersyjną ustawą. Jej partyjny kolega Peter Liese zaznaczył, że komisje ds. rybołówstwa i rolnictwa już negatywnie odniosły się do forsowanych regulacji. Copa Cogeca także ostro skrytykowała projekt ustawy.

Zieloni kontratakują

Niestety, optymistycznie do sprawy podeszli również Zieloni w europarlamencie, którzy cieszą się z kolei, że ustawa jeszcze nie przepadła w głosowaniu. Martin Häusling, rzecznik ds. polityki rolnej Zielonych w Parlamencie Europejskim i członek komisji ds. środowiska stwierdził, że "populizm przegrał" i wykonano krok naprzód dla ratowania przyrody i klimatu. Häusling przy okazji "odbił piłeczkę" i oskarżył z kolei EPL o wywieranie presji na posłów. Zielonych zaś mocno wspierają organizacje ekologiczne, które moblizują szeregi przed kolejnym posiedzeniem Komisji Ochrony Środowiska EU.