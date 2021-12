Uwaga na te zioła i przyprawy

Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej kontroli autentyczności ziół i przypraw. Co ustalono?

Jak informuje IJHAR-S, kontrole przeprowadziło 21 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcaria i Norwegia.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) wykonało prawie 10 000 analiz w 1885 próbkach sześciu różnych rodzajów ziół i przypraw.

Odsetek próbek z nieprawidłowościami był następujący:

- 48% - oregano,

- 17% - pieprz,

- 14% - kminek,

- 11% - kurkuma,

- 11% - szafran

- 6% -papryka/chilli.

Oregano w większości przypadków zanieczyszczone było liśćmi oliwnymi.

Na podstawie uzyskanych wyników Komisja Europejska wezwała podmioty do natychmiastowego opracowania planu działania w celu zaradzenia tej sytuacji, która jest szkodliwa zarówno dla konsumentów, jak i samego sektora ziół i przypraw oraz jego uczciwych przedsiębiorców.

Komisja zwróciła się również do władz krajowych o nasilenie kontroli urzędowych w tym sektorze w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom i nakładania sankcji na sprawców oszustw.

Pełny raport dostępny jest (w języku angielskim) na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Redakcja farmer.pl przypomina przy okazji, że jeszcze do 29 grudnia 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego przetwórstwa. Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 listopada, ale podjęta została decyzja o wydłużeniu go o miesiąc. Pomoc skierowana jest do dwóch grup przetwórców. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem pasz bez GMO, druga to podmioty specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ziół.