W poniedziałek (16 maja br.) w Warszawie odbyły się czterostronne rozmowy, w których uczestniczyli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Rozmowy dotyczyły usprawnienia transportu i handlu zbożem oraz innymi płodami rolnymi z Ukrainy w obliczu toczącej się wojny.

Tom Vilsack, sekretarz rolnictwa USA podkreślał w rozmowie z farmer.pl to jak ważne jest zapewnienie dostaw zbóż do krajów, które dotychczas opierały się na imporcie płodów rolnych z Ukrainy. Zaznaczył też, że z dużą uwagą należy walczyć ze spekulacjami na rynkach zbóż.

Jaka jest dzisiaj rola USA w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie?

Stany Zjednoczone odgrywają trzy główne zadania. Przede wszystkim bezpośrednie wsparcie dla Ukrainy. Minister rolnictwa przedstawił nam listę sprzętu, który pomoże w eksporcie ukraińskiego zboża. Musimy sprawdzić czy uda nam się spełnić wszystkie z tych próśb czy też tylko część. Kongres Stanów Zjednoczonych w tym momencie debatuje nad ustawą w celu dostarczenia pomocy finansowej Ukrainie, tak żeby mogła wyżywić Ukraińców ale i wspierać uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce i w innych krajach.

Naszym zadaniem jest również dostarczenie żywności krajom, które w normalnych warunkach korzystały z eksportu ukraińskich zbóż. Natomiast w tym momencie, tej niesprowokowanej agresji na Ukrainę, nie są w stanie zabezpieczyć swoich wszystkich potrzeb. Dlatego tutaj musimy ich wspierać i to właśnie czynimy. Departament rolnictwa USA w tym momencie dostarcza zboża i wspiera kraje Afryki Północnej i kraje Bliskiego Wschodu.

Będziemy również dostarczać tak zasoby, by na rynku nie doszło np. do spekulacji, które będą podwyższać ceny nadmiernie, co też utrudni sytuację konsumentów. Musimy nad tym pracować, by prawidłowo oceniać sytuację.

Jak USA w praktyce będzie wspierać Ukrainę w transporcie zbóż innych płodów rolnych, bo dziś widzimy że część z nich utyka na naszej wschodniej granicy.

Dla Unii Europejskiej to jest dobre zadanie, że jest na pierwszym planie pomocy Ukrainie. Ja wspominałem o sprzęcie, który wskazywała strona ukraińska. To będzie taki sprzęt, który ułatwi im wywozić produkty ze swojego kraju, w sposób, który będzie akceptowalny przez ich klientów. Musimy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie w tym aspekcie. Ustawa nad którą debatuje Kongres Amerykański, może zawierać różnego rodzaje wsparcia w spełnieniu potrzeb związanych z infrastrukturą. Tory kolejowe, w Ukrainie są innej szerokości niż tory w Polsce, więc musimy zapewnić pewne zmiany infrastrukturalne, żeby to zboże szybciej i efektywniej opuszczało Ukrainę.

Jak zabezpieczyć światowy rynek cen przed spekulacjami?

Możemy działać w dwójnasób. Przede wszystkim możemy zbierać dane na temat sprzedaży, handlu, który się odbywa, tak żebyśmy wiedzieli ile płaci się na rynkach światowych, za zboża w odróżnieniu od tego co zgadują spekulujący. Dlatego trzeba nam systemu rynkowego, a FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ) właśnie nim zawiaduje, to przy dodatkowych zasobach jest w stanie zbierać więcej danych z dobrych źródeł rynkowych. Stany Zjednoczone wraz z innymi krajami G7 zobowiązały się do dostarczenia dodatkowych zasobów, tak żeby FAO była w stanie wykonywać prace monitorowania cen zbóż.

W Stanach Zjednoczonych odpowiadamy również za swoją własną produkcję, możemy spojrzeć na nią i zobaczyć w jaki sposób możemy ją zwiększyć. Ukraina jest w stanie wyprodukować tylko 50 proc. tego co normalnie produkuje, to oznacza że będziemy mieli braki, inni muszą teraz to nadrobić. Będzie to dodatkowe wyzwanie, dlatego Departament Rolnictwa USA wspiera rolników amerykańskich, żeby wykonywali podwójne zbiory tego samego roku.

Jak USA podchodzi do handlu kradzionym zbożem z Ukrainy, czy będą jakieś globalne działania?

Przede wszystkim powinniśmy to potępić. Ukraińscy rolnicy bardzo ciężko pracują teraz na polach, żeby mieć uprawy, zebrać je i zmagazynować, które są później kradzione przez rosyjskich żołnierzy, to jest taka sytuacja, której światowa społeczność nie może przyjąć. To jest ten sam przypadek jak bezprawna inwazja Rosji na Ukrainę, która miała miejsce.

Natomiast możemy ostrzegać świat o tym, że Rosja przejęła zboża i że kraje powinny być bardzo ostrożne, jeśli Rosja będzie próbowała sprzedawać zboże. Może być również tak, że Rosja może próbować darować zboże różnym krajom, by sugerować, że tak naprawdę obchodzi ich bezpieczeństwo żywnościowe. Natomiast fakt, że tak naprawdę ukradli te zboża sugeruje, że ich cel jest zupełnie inny.