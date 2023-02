Dziewięć zastępów strażaków przez kilka godzin walczyło z żywiołem, szalejącym na fermie drobiu pod Lipnem, w województwie kujawsko-pomorskim.

Pożar na fermie w miejscowości Złotopole, w powiecie lipnowskim, dostrzeżono przed godz. 22 w miniony wtorek. Palił się jeden z kurników, w którym znajdowało się 15 tysięcy małych kaczek. Co gorsza płonący budynek znajdował się w otoczeniu innych zabudowań inwentarskich i gospodarczych - donosi TVP 3 Bydgoszcz.

Do akcji gaśniczej zadysponowano aż 9 zastępów strażaków z terenu powiatu. Na miejsce ściągnięto również wielką cysternę z komendy PSP we Włocławku. Na ratunek dla kaczek wewnątrz kurnika było już za późno, ptaki padły szybko, bo paliła się m.in. ściółka kurnika. Strażacy skupili więc działania przede wszystkim na gaszeniu budynku i obronie sąsiednich zabudowań. Na szczęście udało się im nie dopuścić do rozprzestrzenienia pożaru.

Milionowe straty

Jak podała Komenda Powiatowa PSP w Lipnie, kurnik wraz z wyposażeniem znacznie spłonął. Straty w mieniu oszacowano na 1 mln zł, straty w żywym inwentarzu na 100 tys. zł. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej, ale ostatecznie wyjaśni to dochodzenie policji.

Na profilu Sołectwa Złotopole właściciele fermy dziękują strażakom biorących udział w akcji i mieszkańcom Złotopola, którzy przybyli z pomocą.Gdyby nie ich zaangażowanie, straty byłyby z pewnością dużo większe. W akcji brali udział strażacy z PSP Lipno, oraz ochotnicy z OSP Chlebowo, OSP Brzeźno, OSP Radomice, OSP Kikół i OSP Lipno.