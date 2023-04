W Unii Europejskiej ubyło już ponad 5,3 mln gospodarstw rolnych

W ciągu 15 lat ubyło ok. 37% gospodarstw rolnych we wszystkich krajach UE. Foto. Ria, Pixabay

W Unii Europejskie naliczono 9,1 mln gospodarstw rolnych w 2020 r. Szacuje się, że jest to o 5,3 mln gospodarstw mniej niż w porównaniu z liczbą gospodarstw 2005 r. W ciągu 15 lat ubyło ok. 37% gospodarstw rolnych we wszystkich krajach UE.

Eurostat szacuje że w 2020 r. było o 5,3 mln gospodarstw mniej niż w porównaniu z liczbą gospodarstw rolnych z 2005 r. w UE.

W całej UE ubyło aż 2,6 mln gospodarstw mieszanych (produkcja roślinna połączona ze zwierzęcą) w 2020 r. w porównaniu do 2005 r.

Odnotowano też o 1,6 mln mniej gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (hodowla zwierząt) i 0,9 mln mniej gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w 2020 r. w porównaniu do 2005 r.. Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej można sklasyfikować według specjalizacji działalności, które dominują w dochodach gospodarstwa. Niektóre gospodarstwa uzyskują dochody z różnych rodzajów działalności (rolnictwo mieszane), podczas gdy inne osiągają dochody głównie z produkcji roślinnej lub hodowli zwierząt gospodarskich. Gdy mówimy o rolnictwie wyspecjalizowanym to mamy na myśli te gospodarstwa, w których jedna działalność (specjalizacja) obejmuje co najmniej dwie trzecie całkowitej standardowej produkcji rolnej w gospodarstwie. W całej UE ubyło aż 2,6 mln gospodarstw mieszanych w 2020 r. w porównaniu do 2005 r. Odnotowano też o 1,6 mln mniej gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej i 0,9 mln mniej gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w 2020 r. w porównaniu do 2005 r.. Czytaj więcej Sprawdź, o ile wzrosły ceny gruntów rolnych na początku 2023 r. Mimo że w 2020 r. liczba gospodarstw rolnych w UE wszystkich typów była mniejsza niż w 2005 r., spadek liczby gospodarstw o określonym profilu produkcji lub hodowli był znacznie gwałtowniejszy niż w innych rodzajach gospodarstw. Jaki profil produkcji rolnej dominuje w Unii Europejskiej? Jak podał Eurostat, prawie trzy piąte (58%) wszystkich gospodarstw rolnych w 2020 r. zostało sklasyfikowanych jako gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach rolnych. Z tego nieco ponad jedna trzecia (34%) specjalizowała się w uprawach polowych, zaś około jedna piąta (22%) w uprawach trwałych, a tylko niewielki odsetek, bo 2% w ogrodnictwie. Ponad jedna piąta (22%) gospodarstw rolnych w UE to gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji zwierzęcej. Przy czym warto dodać że najczęstszym specjalizacją rolną w tym sektorze jest mleczarstwo (5% wszystkich gospodarstw), następnie chów i opas bydła, drób oraz hodowla owiec, kóz i innych zwierząt w systemie wypasowym (po 4%). W 2020 r. niespełna 60% polskich gospodarstw rolnych specjalizowało się w produkcji roślinnej. Około 20% to gospodarstwa specjalizujące się w hodowli zwierząt, a kolejne 20% stanowiły gospodarstwa mieszane. Źródło: Eurostat W 2020 r. nieco mniej niż jedna piąta (19%) wszystkich gospodarstw w UE była gospodarstwami mieszanymi, co oznacza, że hodowano w nich wiele upraw lub zwierząt gospodarskich, przy czym jedna działalność stanowiła co najmniej dwie trzecie standardowej produkcji. Niektóre gospodarstwa (1 % ogółu) wymykają się standardowej klasyfikacji produkcji rolnej. Oznacza to że nie mogły zostać sklasyfikowane przez Eurostat gdyż np. produkują dobra, dla których nie można obliczyć standardowej produkcji. Połowa gruntów rolnych w UE w rękach właścicieli gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej W 2020 r. nieco ponad połowa (52%) użytków rolnych w UE znajdowała się w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach. Z kolei około jedna trzecia (33%) gruntów rolnych przypada na gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji zwierzęcej, a 15% przypadła gospodarstwom mieszanym w UE. Czytaj więcej Jak idzie oddłużanie gospodarstw rolnych? Wysoki odsetek gospodarstw specjalizujących się w uprawach zaobserwowano w wielu krajach Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria (73%), Węgry (72%) i Rumunia (67%), a także w krajach śródziemnomorskich, takich jak Grecja (74%), Malta (63%) i Chorwacja (61%). Często odzwierciedlało to korzystne warunki do uprawy określonych rodzajów zbóż, owoców i/lub oliwek. Specjalistyczne gospodarstwa hodowlane były bardziej rozpowszechnione w kilku krajach północno-zachodniej Europy, takich jak Luksemburg (82% wszystkich gospodarstw), Irlandia (79%) i Holandia (58%).

