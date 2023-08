W woj. warmińsko-mazurskim strażacy w niedzielę walczą nie tylko ze skutkami nocnych ulew, które przeszły nad regionem ale też silnym wiatrem. W powiecie giżyckim na człowieka spadł konar drzewa, trafił do szpitala - poinformowali strażacy.

W woj. warmińsko-mazurskim strażacy w niedzielę odnotowali już 67 różnych zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z pomieszczeń zalanych w nocnych nawałnicach oraz z usuwaniem połamanych drzew i konarów. Silny wiatr wieje w niedzielę zwłaszcza na Mazurach, na jeziorach ratownicy notują nawet 8 w skali Beauforta.

Strażacy poinformowali, że w powiecie giżyckim konar odłamany z drzewa spadł na człowieka, który przytomny trafił do szpitala. Na jeziorze Niegocin, także w powiecie Giżyckim, za burtę jachtu wypadł mężczyzna - świadkowie podjęli go z wody w ostatniej chwili, ten człowiek także trafił do szpitala.

Połamane drzewa i konary strażacy usuwali też w powiatach węgorzewskim i iławskim. Ratownicy MOR apelują, by w związku z silnym wiatrem żeglarze nie wypływali z portów. (PAP)