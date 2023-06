Węgierski rząd skłonny jest ograniczyć zakaz importu z Ukrainy do dwóch pozycji – słonecznika i kukurydzy. Na te produkty chce ograniczeń importowych przynajmniej do końca roku.

Węgry zgadzają się na skrócenie listy ukraińskich produktów rolnych objętych zakazem importu. Tak miał stwierdzić minister rolnictwa Węgier, Istvan Nagy - podała agencja Interfax-Ukraina.

Słonecznik i kukurydza - wydłużyć zakaz

Szef węgierskiego resortu rolnictwa powiedział, że „zakaz importu ma sens z ekonomicznego punktu widzenia tylko wtedy, gdy trwa co najmniej do zbiorów". W przypadku pszenicy i rzepaku zakaz do 15 września ma więc sens, ale nie w przypadku kukurydzy i słonecznika.

Dlatego logicznym krokiem byłoby przedłużenie unijnego zakazu importu do 31 grudnia, przynajmniej dla tych dwóch produktów – zauważył Istvan Nagy.

Krótsza lista zakazanych produktów?

Z wypowiedzi tej nie wynika jednoznacznie, że Węgry chcą "skrócić" listę produktów objętych zakazem, a jedynie - że domagają się wydłużenia zakazu importu słonecznika i kukurydzy przynajmniej do końca roku. Strona ukraińska interpretuje jednak to oświadczenie na swoją korzyść.

Węgierski minister zdradził również, że rozpoczął już negocjacje z francuskimi i niemieckimi ministrami rolnictwa "w celu omówienia zakłóceń na rynku spowodowanych przez ukraińskie zboże", oraz w celu znalezienia ogólnoeuropejskich rozwiązań w tym zakresie.