Wezwanie do prokuratury za użycie martwej świni w trakcie protestu

W miniony weekend z soboty na niedzielę AGROunia przeprowadziła protest w Warszawie, by jak mówili organizatorzy uzmysłowić rządzącym jak jest "niszczone polskie rolnictwo". Na ulicach znalazły się płody rolne, w tym świńskie łby i martwa świnia. Dziś stowarzyszenie Otwarte Klatki informuje, że wysłało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu złamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

W nocy z 12 na 13 grudnia br., w ramach protestu, członkowie AGROunii, w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS rozrzucili na ulicy płody rolne, w tym ziemniaki, kapustę, selery, jajka, ale i martwą świnię oraz świńskie łby.

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii, tłumaczył wówczas, że gospodarstwa bankrutują, a zamykanie z dnia na dzień branż takich jak hotele czy restauracje, dodatkowo obniża popyt na płody rolne i pogrąża branżę rolną. Dodatkowo zaznaczył, że handel jest pod presją dyktatu zagranicznych sieci handlowych, a polscy dostawcy w negocjacjach są w beznadziejnej pozycji. Mimo kryzysu w wielu sektorach rolnictwa i trudnej sytuacji gospodarstw, użycie w proteście martwej świni, jak i płodów rolnych, wywołało szeroką dyskusję nie tylko w mediach, ale też wśród samych rolników.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki w komunikacie prasowym poinformowało, że wysłało w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu złamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt do prokuratury, mianowicie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, polegającego na pozbawieniu życia tucznika bez wyraźnych ku temu wskazań.

– Ustawa o ochronie zwierząt jasno wskazuje, że zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa i skór – mówi Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Nie mamy pewności co do pochodzenia świni użytej w proteście AGROunii. Nie wiemy kto dokonał uboju ani co stało się z jej ciałem po proteście. Nie ma prawa do zabijania zwierząt w celu wyrażenia swojej frustracji – tucznik został użyty jako rekwizyt i to nigdy nie powinno mieć miejsca – dodaje Rawicki.

Otwarte Klatki uwzględniły też w zawiadomieniu możliwość zakłócenia spokoju i wywołania zgorszenia poprzez porzucenie ciała świni na ulicy. Aktywiści podkreślają również, że w dobie walki z ASF pozostawienie martwego tucznika w miejscu, w którym mogło z nim mieć kontakt wiele osób zajmujących się gospodarstwami, w tym hodowlą trzody chlewnej, mogło być naruszeniem przepisów.