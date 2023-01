Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. Redakcja farmer.pl zapytała wicepremiera Henryka Kowalczyka, co by powiedział manifestującym swoje niezadowolenie rolnikom, gdyby miał taką bezpośrednią możliwość. Co odpowiedział?

Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. Na środowy wieczór zapowiedziano spotkanie i rozmowę lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem.

Redakcja farmer.pl zapytała natomiast w ciągu dnia wicepremiera Henryka Kowalczyka, co by powiedział manifestującym swoje niezadowolenie rolnikom, gdyby miał taką bezpośrednią możliwość.

- Ja bardzo chętnie bym posłuchał, czego rolnicy oczekują, bo jeśli oczekują, (że powiem - dop. redakcji), że zamykamy granice z Ukrainą, to proszę bardzo - odsyłam do Brukseli, bo to Bruksela otworzyła granice z Ukrainą. To była decyzja UE, zresztą popierana przez wszystkie siły polityczne w Europie - powiedział wicepremier Kowalczyk.

Dodał, że oczekuje konkretnej informacji, jakich działań oczekują sami rolnicy, co proponują.

- Bo protestować jest łatwo, natomiast pytanie, co w zamian? Czy mamy zablokować Ukrainę, pozwolić na to, by Putin całkowicie ich zajął, a potem, może za kilka lat przyszedł po nas, czy pomagamy Ukrainie mimo skutków różnego typu - zaznaczył wicepremier.

Ceny zbóż - niefortunny zbieg okoliczności

Według ministra rolnictwa, "tu niestety nałożyły się też ceny zbóż", co jest podłożem obecnych protestów. A o ich poziomie, w ocenie ministra, tylko pozornie decyduje sytuacja przygraniczna na Ukrainie.

- Tak naprawdę to sytuacja na rynkach światowych (decyduje o poziomie aktualnych cen - dop. redakcji) - uważa wicepremier.

Jego zdaniem, aktualne notowania francuskiej giełdy MATIF (na której głównie opierają się wyliczenia dla ziarna polskiego) również pozostają pod wpływem zawirowań światowych, w pewnym stopniu wywołanym także skalą wywozu zbóż z Ukrainy.

- Ceny zbóż polskich nie odbiegają znacząco od notowań tej giełdy - zaznaczył wicepremier.

- To, że w tej chwili jest mniejsza cena, niż była jeszcze dwa czy cztery miesiące temu, to naprawdę Polska większego wpływu na to nie ma - przyznał Henryk Kowalczyk i dodał, że jeśli ktoś ma dobrą receptę na zmianę światowych cen zbóż, to chętnie się z nim zamieni miejscami, czyli zaproponuje mu, by został ministrem rolnictwa.

Czyli zdaniem Pana Ministra, zablokowanie importu zbóż z Ukrainy nie poprawiłoby sytuacji na rynku tego surowca? - zapytaliśmy.

Minister powtórzył, że cena polskiego zboża nie odbiega od cen światowych, a zrzucanie winy za spadek cen na świecie na import zbóż z Ukrainy jest tylko wykorzystywaniem sytuacji wynikającej z nieświadomości praw rynku.