Brytyjska firma agrotechniczna otrzymała dotację w wysokości 1 mln funtów na zaprojektowanie i budowę pierwszej na świecie modułowej fermy owadów. Produkowane w niej larwy mają posłużyć do produkcji paszy dla zwierząt hodowlanych.

Brytyjska firma agrotechniczna Flybox dostała z państwowej agencji Innovate UK dotację w kwocie 1 miliona funtów na opracowanie projektu i budowę pierwszej na świecie w pełni modułowej fermy owadów - czytamy w serwisie yahoo!news. Prototyp powstaje w Aylesbury w hrabstwie Buckinghamshire, w południowej Anglii.

Bzyczące kontenery

Według założeń, realizowany za niebagatelną kwotę projekt, ma być odpowiedzią na kryzys klimatyczny i w przyszłości doprowadzić do drastycznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, towarzyszących hodowli zwierząt gospodarskich. Modułowa ferma ma bowiem ułatwić brytyjskim farmerom produkcję larw lub owadów na miejscu w gospodarstwie, które potem będą mogli przerabiać na paszę i karmić nią swoje zwierzęta.

Opracowywana ferma owadów ma produkować larwy much. System Flybox składać się ma z modułu, w której muchy łączą się w pary, drugiego - gdzie wylęgają się larwy i spędzają pierwsze 5 dni życia, gdy są najbardziej bezbronne, oraz trzeciego modułu, w którym larwy będą "tuczone" przez 10 do 12 dni. Owady mogą się żywic wszelkimi odpadami organicznymi. Wyprodukowane larwy będzie można bezpośrednio podawać np. kurczom, albo przetworzyć na wysokobiałkową mączkę. Kontenerowe farmy owadów mają zapewnić rolnikowi świeżą paszę dla zwierząt w ciągu zaledwie 3 tygodni.

Bariera psychologiczna

Flybox uważa, że ma szanse zmienić oblicze rolnictwa, zapewniając rolnikom dostęp do bardziej przyjaznej dla środowiska paszy. Firma uważa, że łatwo przyswajalne, tanie i łatwe w produkcji białko owadzie może być wykorzystywane do karmienia drobiu, świń, ryb, a nawet zwierząt domowych.

-Jeśli jesz dziko złowioną rybę, oznacza to, że jadła ona owady. To jest ich naturalny pokarm. To powinny jeść, a nie soję czy inne pasze mogące nawet zawierać inne ryby. To ma sens – to naturalna żywność - argumentuje Andrea Jagodic,dyrektor generalnym i współzałożycielką Flybox.

-Te owady nie są szkodnikami. Nie są wektorem chorób. Są wyjątkowo bezpieczne i naturalnie integrują się z łańcuchem pokarmowym. Chodzi też o lepsze wykorzystanie naszych zasobów naturalnych - dodaje Jagodic. Problemem, według szefowej firmy, jest tu jedynie bariera psychologiczna u ludzi. Konieczna jest zmiana mentalności i podejścia do produkcji żywności.

Same korzyści?

Korzyści z hodowli owadów na paszę dla zwierząt są jednak - według Flybox - bardzo wymierne, bo to z jednej strony ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej zmniejszenie powierzchni upraw, potrzebnych do hodowli zwierząt. Autorzy publikacji w brytyjskim serwisie powołują się również na raport WWF, który mówi, że 40 proc. najbardziej produktywnych gruntów rolnych w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się do produkcji paszy dla zwierząt, a nie żywności ludzi, a prawie połowa pszenicy uprawianej w Wielkiej Brytanii jest wykorzystywana do karmienia zwierząt gospodarskich.

Tymczasem - według wyliczeń ekologów - na 1,5 kg rozkładającej się materii organicznej można wyhodować 1 kg larw muchy, z których da się wyprodukować 100g wołowiny. Hodowla zwierząt w oparciu o białko owadzie to także mniej nawozu odzwierzęcego i mniejsza emisja gazów cieplarnianych, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności i zasobów naturalnych.