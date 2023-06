Młody traktorzysta zjechał na przeciwny pas i przejechał po aucie jadącym z przeciwka. Był pod wpływem narkotyków.

Do spektakularnej kolizji drogowej z udziałem ciągnika rolniczego doszło na drodze A1101, w pobliżu bazy wojskowej Mildenhall w Suffolk, we wschodniej Anglii. Traktor przejechał tam po jadącym z przeciwka aucie osobowym.

Jak donosi BBC News, 19-letni kierowca ciągnika z przyczepą stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i najechał kołami na samochód osobowy. Auto zostało zmiażdżone, a traktor wywrócił się na bok. Kierowcy nic się jednak nie stało. 19-letni traktorzysta również nie ucierpiał. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a nagranie opublikowały media.

Jak okazało, sprawca był niezdolny do jazdy, ponieważ znajdował się pod wpływem kokainy. W dodatku był to kolejny wypadek spowodowany przez niego po zażyciu narkotyków. 19-latek stracił prawo jazdy. Poza tym sąd skazał go na 8 tygodni więzienia w zawieszeniu oraz 60 godzin przymusowych prac społecznych.