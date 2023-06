Kombajn do prac leśnych i ciężarówka stanęły w płomieniach w czasie załadunku drzewa. Ucierpiał jeden z pracowników. Pożar gasiło 6 zastępów strażaków.

Do groźnego pożaru samochodu ciężarowego i maszyny do obróbki drewna doszło w lesie nieopodal wsi Żabno, w gminie Brodnica, w powiecie śremskim w Wielkopolsce. Pojazdy stanęły w płomieniach podczas załadunku drewna. Jeden mężczyzna wskutek zdarzenia trafił do szpitala. Pożar ze względu na suszę mógł się szybko rozprzestrzenić na las - donosi portal gazeta-mosina.pl.

Poszkodowany mężczyzna to jeden z kierowców płonących maszyn. Prawdopodobnie wskutek wybuchu pożaru został poparzony. Jego obrażenia nie zagrażały jednak życiu.

Z pożarem walczyli strażacy z jednostek PSP w Śremie i Mosinie, oraz druhowie z OSP Mosina, OSP Żabno i OSP Brodnica. Udało się im sprawnie ugasić pojazdy i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia po wysuszonej leśnej ściółce. Maszyna do prac leśnych i ciężarówka spłonęły jednak doszczętnie.