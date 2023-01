Zmniejsza się zadowolenie z życia na wsi. Gdyby zaistniała możliwość przeprowadzki do miasta, skorzystałby z niej co czwarty mieszkaniec wsi - wynika z najnowszego badania Polska wieś i rolnictwo 2022.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie ankietowe prowadzone od 2004 r. Coroczne raporty zawierają m.in. ocenę działających na rzecz sektora rolnictwa instytucji (w tym ARiMR) oraz opinie rolników dotyczące sytuacji gospodarstw rolnych, podnoszenia wiedzy i umiejętności rolniczych czy korzystania z internetu. Ponadto respondenci wypowiadają się na temat skierowanych do nich unijnych programów pomocowych, zakresu wsparcia ze środków publicznych, a w minionym roku udzielili także odpowiedzi na pytania o wpływ wojny na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.

Najnowsza analiza została zrealizowana na próbie 1560 mieszkańców obszarów wiejskich, w tym 426 rolników, na zlecenie: MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS.

Wieś chce do miasta

Ogólna ocena życia na wsi nie wypadła w tym badaniu najlepiej. Z mieszkania na wsi zadowolonych jest 75,4% mieszkańców obszarów wiejskich i 87,4% rolników, przy czym w 2022 roku zadowolenie z życia na wsi wyrażano rzadziej niż w 2020 roku (wówczas analogiczny odsetek wynosił odpowiednio: 88,0% i 95,0%).

Gdyby zaistniała możliwość przeprowadzki do miasta, skorzystałby z niej co czwarty mieszkaniec wsi (24,3%). Odsetek osób skłonnych do przeprowadzki wzrósł w stosunku do 2021 roku – w przypadku mieszkańców obszarów wiejskich ogółem odsetek ten wynosił wówczas 16,0%.

Ponad połowa mieszkańców wsi, mając na uwadze atak zbrojny Rosji na Ukrainę, uważa, że mieszkanie na wsi nie daje większego poczucia bezpieczeństwa aniżeli mieszkanie w mieście (55,7%). Częściej takiego zdania były osoby niezwiązane z rolnictwem (56,5%) aniżeli rolnicy (47,5%).

Szwankuje oświata i dostęp do placówek zdrowia

Oceniając jakość życia w swojej miejscowości, mieszkańcy obszarów wiejskich deklarowali, że są najbardziej zadowoleni z następujących elementów: bezpieczeństwo w miejscowości (70,1%), dostęp do sieci kanalizacyjnej (69,9%) oraz dostęp do sieci wodociągowej (68,0%).

Dwóch na pięciu mieszkańców wsi jest natomiast niezadowolonych z możliwości studiowania (41,7%), a co trzeci – z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia osób dorosłych (31,6%).

Zdaniem mieszkańców wsi na obszarach wiejskich w Polsce w pierwszej kolejności należy poprawić dostęp do opieki zdrowotnej (54,6%), dostęp do pozarolniczych miejsc pracy (41,2%) oraz możliwości dojazdu do innych miejscowości środkami komunikacji zbiorowej, np. dojazdu do pracy autobusem, dojazdu do szkoły itp. (38,3%). Co istotne, takie opinie podzielają również rolnicy. Te same powody były najczęściej wskazywane także bez względu na płeć respondentów.

Równocześnie, zdaniem respondentów, na zwiększenie zainteresowania kobiet zakładaniem własnej działalności gospodarczej istotnie mogłaby wpłynąć możliwość spotkania się z kobietą/kobietami, które podzieliłyby się doświadczeniami w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu (43,7%). Duży wpływ na podjęcie takiej decyzji miałyby także możliwość pozostania w KRUS mimo prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu (37,4%) oraz zakładanie inkubatorów przedsiębiorczości na wsi (32,5%).

Kobiet sołtysów ze świecą szukać

W opinii co trzeciego mieszkańca wsi (31,0%) kobietom jest trudniej zostać sołtysem lub radnym w gminie niż mężczyznom. Takie opinie argumentowano przede wszystkim faktem, że mieszkańcy/głosujący obawiają się, że kobieta nie będzie potrafiła pogodzić funkcji sołtysa czy radnego z obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi (41,1%).

Niemniej jednak kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały także, że powodem, dla którego „kobietom jest trudniej zostać sołtysem lub radnym w gminie niż mężczyznom” jest fakt, że „kobiety znacznie rzadziej kandydują na takie stanowiska/funkcje” (odpowiednio 39,0% i 23,8%) oraz, że panuje przekonanie „że zajęcia tego rodzaju nie są dla kobiet” (odpowiednio 35,2% i 27,8%).

Co zatrzyma młodych na wsi?

Z deklaracji respondentów wynika, że największy wpływ na zatrzymanie lub ograniczenie odpływu osób młodych z obszarów wiejskich miałyby „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (35,1%), „niższe koszty budowy lub zakupu domu/mieszkania na wsi” (28,5%) oraz „miejsca pracy na terenie gminy/powiatu” (26,2%).

Zarówno w grupie rolników, jak i osób niezwiązanych z rolnictwem, zdecydowana większość badanych (odpowiednio: 96,9% i 92,0%) twierdzi, że Ukrainki, które w związku z wojną trwającą na Ukrainie przybyły do Polski, mogłyby znaleźć zatrudnienie na polskiej wsi.

Wśród osób niezwiązanych z rolnictwem najwięcej badanych widziałoby dla nich szansę zatrudnienia przy pracach domowych (np. sprzątanie - 23,4%) lub w charakterze opiekunki osób starszych (19,4%). Z kolei wśród rolników najwięcej osób jest przekonanych, że mogłyby one podjąć pracę w rolnictwie (28,4%).

Ponad połowa mieszkańców wsi (57,1%) deklaruje, że korzysta z badań i programów profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia. Główne powody, dla których mieszkańcy wsi nie korzystają z takich programów to „brak czasu” (54,1%), „przekonanie o dobrym stanie zdrowia” (52,6%) oraz „brak informacji o programach profilaktycznych” (39,5%).

Kim są badani?

W badanej próbie co piąty ankietowany zadeklarował, że jego gospodarstwo domowe ma średnie miesięczne przychody na poziomie od 4501 do 6000 zł netto (21,3%), od 3001 do 4500 zł netto (20,4%) oraz od 6001 zł netto i więcej (20,2%). Przychody gospodarstwa o wartości od 1501 do 3000 zł netto zadeklarowało 11,7% respondentów, a niższe przychody (tj. od 1 do 1500 zł netto) – 1,4% ankietowanych. Co czwarty badany odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące przychodu (25,0%).

Badana próba składa się najczęściej z dwuosobowych gospodarstw domowych (24,1%), przy czym znaczny udział miały także gospodarstwa trzy- (23,8%) i czteroosobowe (21,0%), a w 13,4% ogółu badanych gospodarstw domowych przebywają osoby niepełnosprawne lub niesamodzielne.

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali, że są właścicielami gruntów rolnych (odpowiednio: 55,6% i 38,7%). Średnia powierzchnia gruntów rolnych, których właścicielami są mężczyźni (18,2 ha) jest większa od średniej powierzchni gruntów rolnych, których właścicielami są kobiety (13,2 ha).

Co drugi właściciel gruntów rolnych (56,3%) samodzielnie prowadzi na posiadanych gruntach działalność rolniczą, przy czym tę odpowiedź mężczyźni wskazywali częściej niż kobiety (odpowiednio: 69,1% i 37,7%). Blisko co piąty respondent wskazał, że zajmuje się tym ktoś z jego rodziny (17,3%) lub dzierżawca (16,4%).