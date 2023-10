Jeszcze rok temu, jak pokazywały badania, gdyby zaistniała możliwość przeprowadzki do miasta, skorzystałby z niej co czwarty mieszkaniec wsi. Jak czytamy w najnowszym raporcie Polska wieś i rolnictwo 2023 - wieś już nie chce uciekać do miasta. Taki nastał dobrobyt?

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie ankietowe prowadzone od 2004 r. Coroczne raporty zawierają m.in. ocenę działających na rzecz sektora rolnictwa instytucji (w tym ARiMR) oraz opinie rolników dotyczące sytuacji gospodarstw rolnych w różnych aspektach.

Z raportu opracowanego za 2023 rok wynika m.in. że spośród zmian proponowanych do wprowadzenia w rolnictwie, osoby kierujące gospodarstwami rolnymi za najważniejsze uznają wprowadzenie zmian w prawie łowieckim w zakresie rekompensat za straty w rolnictwie spowodowane przez zwierzynę łowiecką, a w drugiej kolejności wprowadzenie wakacji kredytowych dla kredytów rolniczych. Za konieczne uznano też przeszkolenie rolników w robieniu zdjęć geotagowanych.

Wieś nie chce już uciekać do miasta?

Okazuje się też, że wieś nie chce już uciekać do miasta, choć jeszcze rok temu badanie wskazywało na zupełnie co innego.

- Gdyby zaistniała możliwość przeprowadzki do miasta, skorzystałby z niej co czwarty mieszkaniec wsi - napisano w raporcie Polska wieś i rolnictwo 2022.

W tegorocznym czytamy natomiast:

- Tylko 3,2% respondentów zdecydowanie chciałoby się przeprowadzić do miasta, a 58,9% zdecydowanie nie chciałoby tego zrobić. Ogółem za przeprowadzką do miasta opowiada się 13,8% mieszkańców, a przeciwnych takiemu pomysłowi jest 86,2% z nich.

Co się takiego więc "zadziało" na wsi w ostatnim roku, że tak bardzo, na plus, zmieniły się nastroje?

Raport opisuje to zjawisko tak.

- Mimo sytuacji geopolitycznej, mieszkańcy wsi najbardziej zadowoleni są z poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (65,1% odpowiedzi „zdecydowanie zadowolony” i „raczej zadowolony”). Doceniają oni również pozytywne efekty zwiększonych inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich w ostatnich latach. Największe zadowolenie mieszkańcy wsi wyrażają w związku z dostępem do sieci wodociągowej (67,6%) i do Internetu (61,1%). Najmniej zadowoleni są natomiast z dostępu do sieci gazowej (34,1% zadowolonych i 52,4% niezadowolonych), a także z dostępu do sieci kanalizacyjnej (45% zadowolonych i 42,9% niezadowolonych). Generalnie mieszkańcy obszarów wiejskich są bardzo lub raczej zadowoleni z tego że mieszkają na wsi, a nie w mieście (łącznie zadowolenie z faktu zamieszkania na wsi wyraża 92,8% respondentów, w tym 52,8% to osoby bardzo zadowolone). Poziom zadowolenia z życia na wsi jest znacznie wyższy obecnie niż w latach 2021-2022.

Co do oceny zmian zachodzących w rolnictwie zdania są podzielone. 21,4% mieszkańców obszarów wiejskich uważa, że w polskim rolnictwie dokonują się zmiany na lepsze, niemal połowa (47,7%) uważa, że zmiany są zarówno na lepsze, jak i na gorsze, a 24,5% stwierdzi, że sytuacja zmienia się na gorsze.

Badanie pokazuje też, że 61,4% respondentów uważa, że na wsi zostają osoby, które chcą tu mieszkać i się rozwijać, a 11,9%, że zostają głównie osoby, które nie widzą dla siebie innej alternatywy.

Jak podkreślono również w raporcie, wyzwaniem dla demografii wsi jest to, że największą skłonność do migracji ze wsi do miast odnotowuje się wśród osób młodych.

Sytuacja materialna gospodarstw domowych na wsi

W przypadku rolników biorących udział w badaniu 89% gospodarstw domowych osiągało dochody z produkcji rolnej, które stanowiły średnio 57,7% ich całego dochodu. Praca najemna na pełen etat jest źródłem dochodu w przypadku 15,2% gospodarstw domowych rolników biorących udział w badaniu.

Sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego pozytywnie ocenia 37,4% rolników i 50% osób niezwiązanych z rolnictwem, natomiast negatywnie – po 11% respondentów z obu tych grup. Pozostali respondenci postrzegają swoją sytuacje jako przeciętną – ani dobrą, ani złą (51,6% rolników i 39% osób niezwiązanych z rolnictwem). W porównaniu z latami 2021-2022 rolnicy rzadziej uznają swoją sytuację materialną za pozytywną, natomiast osoby niezwiązane z rolnictwem – częściej udzielają odpowiedzi pozytywnych.

Zarówno rolnicy jak i osoby niezwiązane z rolnictwem wskazali na negatywne skutki finansowe wojny w Ukrainie dla budżetów ich gospodarstw domowych i dochodów jakie uzyskują z pracy (w tym również z rolnictwa).

Rolnicy wskazywali, że z powodu wojny w Ukrainie odczuwają przede wszystkim wzrost cen paliw, wyższe rachunki za prąd oraz wysokie ceny nawozów (wskazania na poziomie ok. 70%). Osoby niezwiązane z rolnictwem wskazywały natomiast głównie na wzrost cen żywności (64%), wyższe rachunki za prąd (55%) i droższe paliwo (45%). Okoliczności te sprawiły, że 40% rolników i 34% osób niezwiązanych z rolnictwem deklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach dostrzega pogorszenie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego.

Miastowi coraz mniej przeszkadzają na wsi?

I jeszcze taka ciekawostka z raportu: 70,4% mieszkańców obszarów wiejskich i 64,6% rolników uważa, że nowi mieszkańcy wsi, którzy przybyli z miasta, zintegrują się z dotychczasowymi mieszkańcami wsi i nie będą domagali się rezygnacji z jej rolniczego charakteru. Przeciwny pogląd wyraża 29,6% ogółu mieszkańców i 35,4% rolników. Miastowi coraz mniej przeszkadzają na wsi?