Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami i trafił do aresztu, Foto: Policja

Policjanci zatrzymali samochód do kontroli, bo miał niesprawne światła.

Policjanci z Janowa Podlaskiego zatrzymali do kontroli ciężarowego mercedesa, ponieważ samochód jechał bez wymaganego oświetlenia. W zatrzymanym samochodzie znaleźli 4 sztuki bydła, które miało poważne urazy. Samochód nie był przystosowany do transportu zwierząt.

Mercedesem kierował 51-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego. Mężczyzna tłumaczył się, że bydło przewozi do rodziny. W przestrzeni ładunkowej znajdowały się 3 krowy i byk. Jak zauważyli policjanci, zwierzęta miały poważne obrażenia kończyn, a jedno uraz kręgosłupa. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który zdecydował o eutanazji 2 krów i byka, ze względu na obrażenia.

51-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.