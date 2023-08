Jak podaje WIR, okazuje się, że dystrybutorzy odmawiają przywozu oleju napędowego lub opóźniają jego dostawę. Do tej pory zamówienie realizowane było w następnym dniu, aktualnie należy czekać około 5 dni na jego realizację.

Jeśli już dochodzi do dostawy, to realizowane ilości są mniejsze od zamawianych. Z niewiadomych przyczyn rośnie również cena paliwa – wielu rolników wskazuje, że ceny w hurcie niekiedy są wyższe od tych oferowanych na stacjach benzynowych. Stacje wprowadzają także limity paliwa jakie może zakupić rolnik. To wszystko dzieje się w okresie bardzo intensywnych prac polowych. Zakończyły się żniwa, a rolnicy muszą pilnie dokonać uprawek pożniwnych, czy wysiewu międzyplonów. Na zbiór czekają kukurydza i rośliny okopowe. W dobie zmian klimatycznych te prace muszą być wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Rolnik musi mieć łatwy dostęp do paliwa i nie może sobie czasowo pozwolić na dokonywanie częstych zakupów, niewielkich jego ilości - donosi Izba.