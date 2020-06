Władysław Kosiniak-Kamysz napisał specjalny list do mieszkańców wsi i rolników

Kandydujący na prezydenta lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz napisał specjalny list do rolników, w którym prosi o zaufanie i wsparcie w zbliżających się wyborach prezydenckich. Obiecuje, że podejmie szereg inicjatyw na rzecz polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla na początku listu znaczenie rolnictwa w polskiej kulturze i gospodarce. Zaznaczył, że jego środowisko polityczne nosi wieś w sercu. – Jesteśmy z rolnikami na dobre i na złe w naszych codziennych staraniach – przypomniał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił uwagę również, że są politycy, którzy przypominają sobie o wsi i rolnikach dopiero podczas kampanii wyborczej i dożynek.

– Obecnie rządzący choć mają pełnie władzy, łącznie ze swoim prezydentem, nie potrafili spełnić swoich obietnic. Za to cynicznie wykorzystali polskich rolników i wieś w wyborach, a ich troska o rolnictwo ma jedynie wymiar propagandowy – stwierdził lider PSL.

Zdaniem szefa ludowców rządzący okłamali, że podwoją dopłaty bezpośrednie. Nic nie robią w sprawie uruchomienia handlu ze Wschodem. Dopuścili do rozprzestrzeniania się ASF w dużej części kraju, co zniszczyło wielu małych producentów trzody chlewnej. Zgodzili się na międzynarodową umowę CETA - bardzo niekorzystną dla rolników i polskich konsumentów. Jego zdaniem PiS wręcz blokuje dostęp polskim rolnikom do dużych pieniędzy inwestycyjnych.

– Według danych z maja br. Polska jest daleko w tyle z wykorzystaniem środków na rozwój obszarów wiejskich w siódmym roku realizacji tej perspektywy - poniżej 40 proc. Cały program to 58 mld zł, a środki na zakupy, inwestycje w urządzenia i w środki trwałe w gospodarstwie to ponad 16,5 mld złotych. Z tej kwoty dotychczas rolnikom wypłacono niespełna 3,7 mld zł, a więc poniżej 25 proc. – stwierdził w liście Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL obiecuje, że podejmie szereg inicjatyw na rzecz polskiego rolnictwa. Przypomniał też, ze to dzięki PSL Polska przystępując do Unii Europejskiej uzyskała na rolnictwo dopłaty bezpośrednie dwukrotnie większe niż proponowała wówczas Bruksela.

– Wniosę projekt ustawy zdecydowanie ułatwiający bezpośredni kontakt pomiędzy klientem, a producentem żywności. Wprowadzę emerytury bez podatku. Złożę projekt ustawy, który nie będzie uzależniał prawa do emerytury rolniczej od konieczności przekazania gospodarstwa. Zaproponuję stworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Zadbam, by rolnicy zostali zwolnieni z jakichkolwiek opłat za wodę wykorzystywaną do nawadniania pól – deklaruje Kosiniak-Kamysz.

Kandydat PSL chciałby także wdrożenia program rozwoju i upowszechniania tzw. „Zielonej Energii”, dzięki czemu rolnicy i mieszkańcy wsi zdecydowanie mniej zapłacą za kosztowną dziś energię elektryczną.

Materiał Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza.