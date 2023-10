Władze Saksonii wstrzymały dopłaty obszarowe, rolnicy protestują

W Dniu Wszystkich Świętych rolnicy z Saksonii zapowiedzieli protest, Foto: FrankMagdelyns/pixabay

Związki rolnicze wezwały saksońskich gospodarzy do protestu w Dniu Wszystkich Świętych. To reakcja na zapowiedź władz kraju związkowego, które do końca roku nie zdołają wypłacić rolnikom należnych dopłat bezpośrednich.

Władze Saksonii ogłosiły, że wstrzymują wypłatę unijnych dopłat bezpośrednich i dodatków za wyrównawczych dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Decyzja ta wzbudziła gniew rolników. Związkowcy zapowiedzieli na 1 listopada akcję protestacyjną przed parlamentem krajowym w Dreźnie - donosi Agrarheute. Wypłaty za dwa miesiące Zwykle płatności obszarowe wypłacano rolnikom najdalej w grudniu. Tym razem saksońskie ministerstwo rolnictwa podało, że do końca roku wypłat z pewnością nie zrealizuje. Powodem opóźnienia mają być "trudności techniczne". Chodzi łącznie o kwotę około 240 mln euro. Rolnikom obiecano, że dostana pieniądze najpóźniej do końca lutego 2024 roku. Minister ubolewa Minister rolnictwa Saksonii Wolfram Günther (Zieloni) nazwał ten poślizg w wypłacie należnych rolnikom funduszy unijnych „godnym ubolewania i irytującym ”. Tłumaczył się, że reforma WPR "przeciąża programy komputerowe administracji rolnej". Minister skarżył się również na braki kadrowe, szczególnie w przypadku specjalistów z branży IT. Posprzątać bałagan To jednak wcale nie uspokoiło nastrojów wśród rolników, którzy uważają, że administracja miała wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do uruchomienia wypłat. Związkowcy zamierzają przed parlamentem wzywać do "posprzątania bałaganu w resorcie rolnictwa" i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Rolnicy mówią też wprost, że to blamaż i porażka polityczna krajowego rządu. Związkowcy argumentują, że takie opóźnianie płatności to zagrożenie dla płynności finansowej wielu gospodarstw, które wcześniej uwzględniły środki z dopłat w swoich planach. Nikt ich wcześniej nie ostrzegał o możliwości odroczenia wypłat. Czytaj więcej Przerwane negocjacje z Australią. Dobre informacje dla rynku cukru i wołowiny Czytaj więcej Ukraina: Eksport mąki wzrósł o 20 proc. Większość trafia do UE Czytaj więcej Koncern piwowarski Carlsberg oskarżył Putina o kradzież majątku w Rosji

