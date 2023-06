Niemiecka policja szuka sprawców, którzy zakradli się nocą do gospodarstwa i wypędzili z obory bydło. Do tego zabrali kolczyki i narzędzia do kolczykowania zwierząt.

Wiele wskazuje na to, że to tzw, obrońcy zwierząt stoją za włamaniem do gospodarstwa w Lippoldshausen w powiecie Getynga, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Policja nie ma jednak jeszcze żadnego tropu w sprawie.

Wiadomo, że nieznani sprawcy zakradli się w nocy od tyłu do gospodarstwa i siłą wypędzili krowy i cielęta z obory. Policję zaalarmowali świadkowie, widząc w środku nocy krowy błąkające się po okolicy. Na szczęście zwierzętom nic się nie stało. Właściciel wartość strat oszacował na około 350 euro. Jak dotąd nie ma śladu po intruzach.

Można by to uznać za wybryk chuliganów, ale włamywacze odchodząc zabrali ze sobą także kolczyki i szczypce do kolczykowania bydła, oraz inne elektronarzędzia. Śledczy biorą więc więc pod uwagę, że mógł to być świadomy i zaplanowany sabotaż w wykonaniu jakiejś grupy aktywistów. Policja przyznała, że podobne włamanie miało miejsce w ostatnich dniach także na farmie w Nadrenii.