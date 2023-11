Włoski minister rolnictwa Francesco Lollobrigida ogłosił w weekend, że kraj chce zakazać żywności syntetycznej. Jak podała platforma informacyjna Euractiv, Włochy byłyby pierwszym krajem na świecie z takim zakazem.

Włochy otrzymują wsparcie od komisarza Janusza Wojciechowskiego. Syntetyczne mięso to nie mięso, syntetyczne mleko to nie mleko. Bronię produktu naturalnego i używanie nazwy produktu naturalnego w odniesieniu do produktu syntetycznego nie jest moim zdaniem krokiem w dobrym kierunku – powiedział Wojciechowski.