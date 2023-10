WE Włoszech zadano cios tzw. mafii rolniczej; Fot. Shutterstock

We Włoszech, po długim śledztwie, policji po raz kolejny udało się zadać cios tzw. mafii rolniczej.

Aresztowania i zarzuty

W całych Włoszech aresztowano dwadzieścia pięć osób w związku z oszustwami dotyczącymi funduszy rolnych, a 38 osobom postawiono zarzuty prania pieniędzy, wykorzystywania nielegalnych dochodów, przyjmowania skradzionego mienia oraz poważnego oszustwa.

Mechanizm oszustwa

Oszustwo polegało na fałszowaniu dokumentów potwierdzających, że nowi młodzi rolnicy spełniają wymagania wymagane do przydziału gruntów. Wiązało się to z uprawnieniem do płatności z budżetu rolnego UE. Jednostka antymafijna w Pescarze koordynowała operację „Transumanza” przez dwa lata. Oszustwo zostało zorganizowane przez 19-osobowy gang w 2014 roku. W sumie w sprawę zaangażowanych jest 75 osób.

Doniesienia mówią o ponad 5 mln euro, na które oszukano UE. Znaczne sumy zostały skonfiskowane 24 firmom. Mówi się, że fikcyjne firmy współpracowały ze spółdzielniami i zostały założone wyłącznie w celu zabezpieczenia gruntów rolnych reklamowanych przez gminy. Operacja „Transumanza” rozciągała się od Kampanii na południu, przez Lacjum, Toskanię i Lombardię, aż po Trentino-w Południowym Tyrolu.