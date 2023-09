Argumentów za przedłużeniem unijnego zakazu importu zbóż do państw przygranicznych jest aż nadto. Ukraina powinna też na nowo przemyśleć swoje stanowisko w tej sprawie - powiedział w czasie wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

We wtorek, wieczorem, Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa przedstawił w Parlamencie Europejskim stanowisko KE w sprawie: ukraińskiego eksportu zbóż po wyjściu Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, jak również odniósł się do sytuacji związanej z embargiem na import zbóż z Ukrainy do pięciu państw przyfrontowych.

- Przeznaczyliśmy znaczne środki i wsparcie, aby zapewnić, by eksport zbóż z Ukrainy był możliwy tam, gdzie jest potrzebny. Zapewniamy rekordowe wsparcie rolnikom z Unii Europejskiej w ramach rezerwy kryzysowej. Ustał spekulacyjny handel. Wdrożono działania tymczasowe (lokalny zakaz importu - dop. redakcji), co pozwoliło na ustabilizowanie rynków w krajach sąsiadujących (z Ukrainą). Nie ograniczyło to przy tym eksportu zbóż ukraińskich przez korytarze solidarnościowe - stwierdził Janusz Wojciechowski.

Ba - w ocenie komisarza - korytarze solidarnościowe okazały się wielkim sukcesem. Jak oszacował, od początku ich powstania, przetransportowano nimi 44 mln ton ukraińskiego ziarna.

Janusz Wojciechowski dodał:

- Są dowody, którymi dysponujemy, że przy dobrej woli i zaangażowaniu UE ma zdolności logistyczne, które pozwolą na wyeksportowanie również tegorocznych zbiorów z Ukrainy (szacowanych na 56 mln ton ziarna - dop. redakcji). Niezbędne jednak jest, abyśmy zapewnili konieczne środki umożliwiające transport zboża ukraińskiego przez państwa sąsiadujące, żeby uniknąć wąskich gardeł.

Komisarz poinformował także, że kwestia ta będzie omawiana w środę podczas spotkania grupy koordynacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele 5 państw UE (Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji, Bułgarii), Komisji Europejskiej i Ukrainy.

Ukraina powinna na nowo przemyśleć swoje stanowisko

W ocenie Janusza Wojciechowskiego, argumentów za przedłużeniem unijnego zakazu importu zbóż do państw przygranicznych jest aż nadto.

Komisarz dodał, że w ich świetle Ukraina powinna też na nowo przemyśleć swoje stanowisko w tej sprawie, bo - jak zaznaczył komisarz - alternatywą jest powrót chaosu, co nie będzie dobre dla tego państwa.

Janusz Wojciechowski zaapelował przy tym do europosłów o polityczne wsparcie dla pomysłu dofinansowania z budżetu UE transportu ukraińskiego zboża do państw oczekujących na te dostawy.

Gorąca debata w PE

A jakie głosy podczas wtorkowej debaty padły ze strony samych europosłów? Niestety, w przypadku tych reprezentujących Polskę, nie obyło się bez politycznych przepychanek.

- KE ma obowiązek być solidarną z państwami członkowskimi. Szczególnie tymi, które ponoszą największy ciężar rosyjskiej inwazji na Ukrainę. (...) Chcę podziękować panu komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu za jego informację, za to, co robi dla rolników, za te zmiany pozytywne, które są wprowadzane - mówiła była premier RP Beata Szydło (PiS).

I dodała:

- Ale mam przesłanie do kolegów, szczególnie z Polski, którzy urządzają sobie tutaj w PE kampanię wyborczą: załatwcie to. Skoro Tusk mówi, że wszystko może, to proszę bardzo. Dlaczego nie ma tutaj dzisiaj przedstawicieli waszego komisarza, waszej przewodniczącej? Szanowni państwo, dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż interes polskich rolników. Polski rząd podjął uchwałę, w której jasno mówi: jeżeli KE nie przedłuży zakazu importu zboża i innych produktów m.in. do Polski, to zrobimy to jednostronnie. Nie otworzymy granic, nie pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy tracili przez nieudolność właśnie takich przedstawicieli, którzy są wybierani w Polsce i nie potrafią bronić tu interesu polskich rolników.

Europoseł Andrzej Halicki (PO) skrytykował z kolei podczas debaty polskie władze.

- Co uczyniliście z waszymi obietnicami? Tę tekę, tekę ministra ds. rolnictwa, mieliście uczynić najważniejszą w całej Komisji. Miały być dopłaty dla polskich rolników wyższe od niemieckich, a przynajmniej im równe. Polscy rolnicy stracą 30 proc. i oni was rozliczą - powiedział.

I dodał:

- Musiał dziś przyjechać Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, żeby prowadzić rozmowy. (…)Polski rolnik zasługuje na obronę i naprawdę jeżeli pan nie przeprosi i nie odejdzie, to właśnie oni (rolnicy - dop. redakcji) wam pokażą to miejsce, które Wincenty Witos sto lat temu wskazał oszustom i hipokrytom - dodał Halicki, zwracając się do Wojciechowskiego.

"Ruską narracją" nazwał wystąpienie Andrzeja Halickiego europoseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS) i wezwał do wniesienia się ponad politykę i wsparcie zabiegów Janusza Wojciechowskiego w sprawie Ukrainy.

Witold Waszczykowski (PiS) podkreślił, że to KE, prowadząca politykę handlową, powinna znaleźć rozwiązanie, które połączy interes państwa kandydującego z interesami państw członkowskich.

- Tymczasem widzimy rozgrywanie regionu kosztem współpracy. Kusi się Ukrainę szybszym członkostwem za wspieranie reform federalistycznych. Kusi się Ukrainę benefitami ekonomicznymi przeciw współpracy z sąsiadami przyjmując fałszywe interpretacje traktatu. Takie rozwiązania służą Rosji. Polski nie trzeba uczyć solidarności. To KE musi wykazać się solidarnością i politycznymi inicjatywami - stwierdził.

- Polscy rolnicy chcą pomagać Ukrainie, ale to nie może się odbywać tylko ich kosztem - podkreślił natomiast Krzysztof Hetman (PSL), a Jarosław Kalinowski (PSL) zaapelował do komisarza Wojciechowskiego o udrożnienie korytarzy solidarnościowych.

Punkt widzenia zależy od punktu położenia na mapie

Wtorkowa debata w KE po raz kolejny pokazała, że postrzeganie kwestii embarga na ukraińskie zboże zależy od punktu położenia danego kraju członkowskiego na mapie Europy.

O konieczności czynienia wszystkiego, aby pomóc walczącej Ukrainie oraz zwalczaniu pomysłów tych, którzy to utrudniają mówili przede wszystkim europosłowie z Niemiec, Hiszpanii, Irlandii.

- Musimy się skupić na tym, żeby zboże opuściło Ukrainę, to że w Polsce są wybory nas nie interesuje - stwierdziła Clara Aquilera (Hiszpania).

- Przedłużanie blokady (zakazu importu z Ukrainy - dop. redakcji) nie powinno być naszą ambicją - powiedział Michael Gahler (Niemcy).

Ale co ciekawe, również niektórzy europosłowie z Litwy, Czech i Bułgarii zaapelowali na forum PE by "nie utrudniać ukraińskiego handlu" (Veronika Vrecionova, Czechy) oraz "nie zważać na populizm państw środkowej i wschodniej Europy" (Andrius Kubilius, Litwa) i nie przedłużać zakazu importu z Ukrainy (Petras Austrevicius, Litwa). Konieczne jest natomiast ich zdaniem m.in. usprawnienie transportu, tak by trafiał do państw potrzebujących towarów z Ukrainy.

- Restrykcje muszą być utrzymane, nie możemy zrobić kroku wstecz. Okazujemy solidarność Ukrainie, ale oczekujemy, że Ukraina wykaże solidarność również z naszymi rolnikami - stwierdził natomiast Eniko Gyori z Węgier.

- Kluczowe jest, by KE przedstawiła rozwiązania chroniące rolników, ale też takie, które będą pomocne Ukrainie - dodał Tonino Picula, europoseł z Chorwacji.

O wprowadzenie cła na wwóz towarów z Ukrainy do UE zaapelował natomiast do komisarza Wojciechowskiego Martin Hlavacek z Czech.

w tekście wykorzystano fragmenty opracowania PAP