Wojna w Ukrainie - wyjazd w pole, może oznaczać utratę życia. Część zasiewów nie ruszy

Wicepremier Henryk Kowalczyk opowiedział o sytuacji ukraińskich rolników, którą to opisał po spotkaniu z Romanem Leszczenko ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy. Sytuacja zaopatrzenia w żywność w Ukrainie jest coraz trudniejsza. Z kolei, na terenach objętych działaniami wojennymi wyjazd w pole i przeprowadzenie wiosennych prac może wiązać się nie tylko z utratą zdrowia ale i zycia.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, rozmawiał w tym tygodniu z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Romanem Leszczenko, który poinformował stronę polską o sytuacji w Ukrainie.

Nakreślił problemy związane z zaopatrzeniem w żywność i środki do produkcji rolnej, a także opowiedział o sytuacji rolników i zagrożeniu ich życia na terenach zajętych przez Rosjan.

- We wtorek rano rozmawiałem z ministrem rolnictwa Ukrainy. Była to rozmowa poruszająca, bo minister rolnictwa bardzo obrazowo przedstawiał sytuację rolników, sytuację żywnościową na Ukrainie. Mówiliśmy o kilku sprawach, mianowicie dostarczania żywności, szczególnie do miast, które są otoczone działaniami wojennymi jak Kijów, Mariupol, Odessa. Tak, żebyśmy mogli dostarczać suche racje żywnościowe. Podjęliśmy takie działania - mówił wicepremier.

Drugi element, o którym mówił minister rolnictwa Ukrainy, to przede wszystkim sytuacja rolników i szanse na prowadzenie produkcji rolnej w otoczeniu wojny.

- W szczególności dotyczy to południowej Ukrainy, gdzie są wojska rosyjskie. Rolnicy wprost wychodzący na pola, do prac polowych są mordowani przez Rosjan. W tej chwili właściwie nie ma możliwości uprawy roli, są wysadzane składy paliw. Minister rolnictwa, ja również podzielam te obawy, czyli że wiele pól nie zostanie obsianych tej wiosny, co by było ogromną stratą dla Ukrainy. Nawet, jeśli wojna ustanie za kilka tygodni, to już będzie za późno. To już nie będzie ten okres wegetacyjny. To będzie miało wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy ale i na ceny zboża. Zakłady przetwórcze jak młyny, przetwórnie, mleczarnie, zakłady mięsne są niszczone sytuacja jest dramatyczna. Powinniśmy dostarczać te przetworzone produkty. Straty w gospodarce żywnościowej Ukrainy będą ogromne - powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.