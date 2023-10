Kryzys paliwowy trwa w najlepsze. Na wielu stacjach nadal nie można kupić diesla, a władze Orlenu z uporem maniaka twierdzą, że problemu nie ma. Tymczasem w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać zdjęcia wojskowych cystern, które zaopatrują stacje paliw. Czy Orlen sięgnął po rezerwę kryzysową?

Awarie dystrybutorów na stacjach paliw stały się szarą codziennością. Z zakupem paliwa mają problem właściwie wszyscy. Transporty hurtowe nie docierają ani do rolników, ani do transportowców. Co gorsze, brakuje tez paliwa dla karetek. Orlen jednak uspokaja, że nic złego się nie dzieje, a braki są chwilowe i wynikają jedynie z logistyki.

Żołnierze dostarczają paliwa na stacje

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania wideo, na których widać wojskowe cysterny na stacjach Orlenu, m.in. w Kielcach i Bytowie.

Internaucie kpią, że żołnierze przyjechali naprawić dystrybutory. Natychmiast pojawiły się też zarzuty, że Orlen wspomaga się paliwem z rezerwy kryzysowej.

Czy wykorzystywana jest rezerwa?

Orlen potwierdza, że wojsko pomaga w transporcie paliw i jednocześnie zaprzecza, że dowożone przez żołnierzy paliwo pochodzi z rezerwy kryzysowej.