Inspektorzy transportu zatrzymali ciężarówkę z nielegalnym tytoniem. Kierowca twierdził, że wiezie ziołową karmę dla konia.

Nieoczekiwanie dla inspektorów transportu drogowego zakończyła się kontrola ciężarowego samochodu dostawczego pod Piotrkowem Trybunalskim (woj. łódzkie). Przyłapali jego kierowcę z nielegalnym tytoniem.

Dostawczaka zatrzymano w ramach akcji eliminowania z ruchu przeciążonych samochodów. Zatrzymany pojazd bez zastrzeżeń przeszedł ważenie, ale problemy kierującego zaczęły się po otwarciu ładowni. Okazało się bowiem, że "na pace" znajdują się dwie kostki suszono i sprasowanego tytoniu.

Kierowca auta poszedł jednak "w zaparte" i próbował przekonać kontrolujących, że jest to specjalna karma, która wiezie dla własnego konia. Inspektorzy nie dali wiary tym wyjaśnieniom i wezwali na miejsce funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Ci potwierdzili, że ładunek to tytoń i to bez polskiej akcyzy. Ładunek i pojazd zostały zarekwirowane, a kierowca zatrzymany do dalszych wyjaśnień.