Nielegalną fabrykę papierosów funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej zlikwidowali pod Piotrkowem Trybunalskim, w woj. łódzkim. Pod Sławnem w woj. zachodniopomorskim ujawniono przetwórnię tytoniu. Łącznie zatrzymano 7 osób.

Wspólne działania funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i KAS doprowadziły do zatrzymania 4 osób i wykrycia nielegalnej fabryki papierosów w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie). W wyniku przeszukania budynków i pojazdów w gospodarstwach i na prywatnych posesjach zarekwirowano kompletną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów, oraz ponad 400 tys. sztuk papierosów bez znaków polskiej akcyzy, w tym wyroby z podrobionymi znakami towarowymi znanej marki - informuje warmińsko-mazurska Straż Graniczna. Zabezpieczono także duże zapasy opakowań i filtrów do produkcji papierosów.

Zatrzymani to czterej mieszkańcy powiatu piotrkowskiego w wieku od 32 do 38 lat, którzy usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych. Na poczet grożących im kar zabezpieczono u nich gotówkę - ponad 73 tys. zł i 2 tys. funtów brytyjskich.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie wraz z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego na pewnej w posesji w gminie Postomino, zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn zajmujących się przygotowywaniem i pakowaniem krajanki tytoniowej. Stróże prawa zabezpieczyli worki, w których znajdowało się 186 kg krajanki tytoniowej. Wartość uszczuplonej akcyzy obliczono na prawie 150 tys. zł. Do sprawy oprócz dwóch przyłapanych zatrzymano jeszcze trzeciego podejrzanego.

"W świetle przepisów mężczyznom grozi wysoka kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do 3 lat" - informuje KPP w Sławnie.