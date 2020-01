WPR i Zielony Ład na spotkaniu nowej prezydencji Cogeca

Na pierwszym spotkaniu nowej prezydencji Cogeca omawiano m.in. nową Wspólną Politykę Rolną oraz Europejski Zielony Ład.

8 stycznia 2020 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie nowej Prezydencji Cogeca wybranej na dwuletnią kadencję. Aktualnie Cogeca dużo uwagi poświęca Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Podkreśla, że wypracowanie polityki WPR w KE i PE będzie bardzo trudne. Czas przyspieszenia prac i nadania ostatecznego kształtu nowej WPR szacowany jest na listopad tego roku. Ważne jest osiągnięcie płynności przejścia ze starej do nowej WPR i umożliwienie rolnikom przygotowania się do tego.

Należy pamiętać, że obecnie 6 milionów rolników jest członkami ponad 22 tysięcy spółdzielni (z których 1657 definiowane jest jako Organizacje Producentów). Spółdzielnie zapewniają miejsca pracy dla 600 tysięcy kobiet i mężczyzn, i są one zaawansowanym narzędziem, które odpowiada potrzebom organizacyjnym rolników.

Aby umocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, Cogeca, wzywa instytucje europejskie do wspierania zakładania i rozwoju organizacji producenckich oraz do promowania spółdzielczego modelu biznesu. Fundamentalne znaczenie ma to, aby promować współpracę rolników za pomocą efektywnych środków i wsparcia finansowanego w ramach przyszłej WPR. Stałe inwestycje i innowacje muszą nieustannie dodawać wartości produkcji oraz zwiększać efektywność i konkurencyjność spółdzielni rolno-spożywczych, dając rolnikom lepszy dochód.

WPR jest i musi pozostać polityką, która wspiera europejskich rolników i ich spółdzielnie również poprzez dostarczanie celów, także tych w zakresie umów międzynarodowych takich jak Sustainable Development Goals (SDGs) czy porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu.

Cogeca jednoznacznie sprzeciwia się cięciom w zakresie WPR. Budżet WPR wciąż zapewnia dobrą relację jakości do ceny dla wszystkich obywateli UE. Musi to być kontynuowane w przyszłości, bez jakichkolwiek cięć. Ponadto WPR musi się stać łatwiejsza w użyciu i zarządzaniu, a jej system kontroli i sankcji musi zostać uproszczony, przede wszystkim dla jej beneficjentów.

Innym bardzo ważnym tematem omawianym podczas pierwszego posiedzenia prezydencji Cogeca był dokument „Europejski Zielony Ład”. Na dziś Komisja Europejska nie jest w stanie przedstawić pełnej oceny skutków wprowadzenia tego dokumentu. Nie mniej jednak wiemy, że prace nad dokumentem są bardzo zaawansowane.

Cogeca stara się przedstawiać wszelkie informacje dotyczące skutków dla rolnictwa, a także zabiega o zabezpieczenie interesów rolników i spółdzielni.

W Zielonym Ładzie kilka z celów jest mocno związanych z sektorem rolniczym. W szczególności jest to bardziej zmodernizowana i uproszczona WPR, transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich, przejście do ekonomii cyrkularnej oraz strategia „od gospodarstwa do widelca”, przeplatane ściśle z procesem reform obecnej WPR.

Rolnictwo i leśnictwo mogą dostarczyć długoterminowych rozwiązań z uwagi na to, że odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu wynikających ze zmian klimatu działań przystosowawczych i przeciwdziałających. Mają znaczny potencjał w dziedzinie redukcji emisji, wychwytywania węgla i wzmacniania ekonomii w sposób bardziej zrównoważony.

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej rolnicy muszą być zachęcani do inwestowania w technologie, które redukują emisję gazów cieplarnianych i zwiększają wychwytywanie i recykling dwutlenku węgla (np. technologie precyzyjnego rolnictwa oraz wytwórnie biogazu, wychwytujące metan ze składów nawozu). Spółdzielnie rolnicze grają w tej kwestii ogromną rolę rozpowszechniając innowacyjne rozwiązania.

Badania oraz innowacje są kluczowe dla rozwoju i dostarczają narzędzi oraz rozwiązań europejskim rolnikom, aby zwiększyć ich produktywność i przystosować do zmian klimatu poprzez redukcję wpływu na środowisko. Wiele spółdzielni rolniczych utworzyło specjalne programy, które towarzyszą rolnikom podczas testowania „Nowych rozwiązań rolniczych”, które zostały przygotowane przez ekspertów w dziedzinie badań i innowacji, wspierających rolników w dążeniu w kierunku bardziej zrównoważonemu rolnictwu.