Po dwóch latach przerwy, która była spowodowana obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa, wraca Program Wymiany Młodych Rolników Polska - Teksas. Jego organizatorem jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

- Program kierujemy do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw - informuje Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ.

Celem Programu Wymiany jest zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w obu krajach, jak również wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, a także pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie, czyli budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

Jak dotąd z Programu skorzystało łącznie ponad 130 osób z obu krajów.

Dla wielu była to prawdziwa podróż życia… „5 tygodni w Teksasie minęło bardzo szybko. W tym czasie udało mi się sporo zobaczyć oraz dowiedzieć wiele na temat specyfiki tamtejszego rolnictwa. Dowiedziałem się między innymi, że pomimo iż Polskę i Teksas dzieli kilka tysięcy kilometrów, to rolnicy w dużej mierze stoją przed tymi samymi problemami, jak chociażby deficyt wody, rosnące koszty produkcji, czy chociażby dziki dewastujące pola uprawne” – relacjonował w ramach cyklu „Farmer w Teksasie” na farmer.pl Tomasz Kuchta, młody rolnik z Podkarpacia i nasz redakcyjny kolega.

Założenia programu:

1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;

2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;

3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;

4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków.

Realizatorem Programu z polskiej strony jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, a współorganizatorem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ze strony amerykańskiej - Teksas A& M University oraz TALL Program.

Partnerami Programu w Polsce są Bayer CropScience, Syngenta, Procam i Agrocentrum.

Planowany wyjazd polskich rolników: 19 czerwca – 21 lipca 2022. Program będzie trwał, jak już wspomniano, 5 tygodni. Wymagany wiek uczestników to 20-30 lat, warunkiem jest również ukończona szkoła średnia lub studia wyższe na kierunkach rolniczych. Kandydat powinien znać język angielski w stopniu umożliwiającym samodzielną komunikację. Mile widziane prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie.