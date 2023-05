Młode pokolenie rolników szturmem zdobywa polską wieś. Są doskonale wykształceni, znają kilka języków i wnoszą nie tylko powiew świeżości, ale przede wszystkim mnóstwo nowych pomysłów i możliwości rozwoju.

Z młodzieńczą fantazją decydują się na nowoczesne rozwiązania technologiczne, z odwagą biorą kredyty i inwestują, aby prowadzone przez nich gospodarstwa były nowoczesne, dochodowe i przyjazne środowisku.

Jeśli chodzi taką wymarzoną dla nas, dla młodych rolników, wieś, to jest wieś na której możemy zająć się przede wszystkim swoją pracą. Dzisiaj przez wiele urzędów i nadmiar papierologii jesteśmy obciążeni wieloma dodatkowymi obowiązkami i coraz więcej czasu zamiast poświęcić na taką fizyczną pracę, której tak naprawdę chcemy, musimy poświęcać na formalności - mówi Mateusz Kołodziejczak. - Oczywiście rozumiemy to, że jeśli ktoś nam daje pieniądze, daje możliwość zakupu nowych maszyn, to chce wiedzieć jak wydatkujemy te pieniądze. Uważam jednak, że to powinno być dużo bardziej uproszczone, ograniczone - dodaje.