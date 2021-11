Wspólna Polityka Rolna UE nie sprzyja rolnictwu ekologicznemu

Parlament Europejski przyjął nową politykę rolną UE na lata 2023-2027. Nie odpowiada ona na palące wyzwania, jakie przed nią stoją. Kryzys klimatyczny, ochrona przyrody i wsparcie dla małych gospodarstw zeszły na dalszy plan, za to szkodliwy chów przemysłowy nadal będzie się umacniać - uważa organizacja Greenpeace.

- Ta polityka rolna służy tylko największym i najbardziej zanieczyszczającym biznesmenom i korporacjom, a małych rolników zostawia na lodzie. W planie nie ma nic, co pomogłoby rozwiązać problem destrukcyjnego wpływu, jaki rolnictwo przemysłowe ma na przyrodę, klimat i zdrowie ludzi. Jeśli pozostawimy przyszłość naszego systemu żywnościowego wyłącznie w rękach tych, którzy reprezentują wielki agrobiznes i przemysł, to będzie to najkrótsza droga do katastrofy – komentuje wczorajsze decyzje PE Dominika Sokołowska z Greenpeace Polska.

Organizacje pozarządowe krytykowały porozumienie w sprawie przyszłości WPR już wcześniej, kiedy znane były ostateczne szczegóły projektu.

Ostrzegały, że w nowej WPR:

– dotacje będą przydzielane w oparciu o wielkość gospodarstwa,

– większość pieniędzy nadal będzie płynąć do wielkich gospodarstw przemysłowych,

– środki będą pompowane w masową produkcję zwierząt, zamiast wspierać rolników i rolniczki produkujących żywność z poszanowaniem środowiska i naszego zdrowia,

– Komisja Europejska będzie miała zbyt mało narzędzi, by wymagać od państw członkowskich ambitnych planów czy egzekwować ich realizację.

- Tworzony obecnie polski krajowy plan strategiczny również jest daleki od ideału. Przewidziane działania związane z ochroną środowiska i klimatu są niewystarczające, aby realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu i uchronić nas przed skutkami kryzysów. Plan zakłada dynamiczny rozwój produkcji zwierzęcej, co w praktyce oznacza dalszą ekspansję ferm przemysłowych. Zamiast mamić rolników i konsumentów zapewnieniami, że postępując, jak do tej pory, wszystko będzie dobrze i wystarczą “dobrowolne” i małe poprawki”, politycy powinni zacząć mówić odważnie o tym, że bez radykalnych zmian w systemie produkcji żywności i ograniczenia produkcji i spożycia mięsa, apokaliptyczne wizje świata staną się rzeczywistością. Rolnictwo nie tylko jest na froncie walki z kryzysami, ale stanowi też ich rozwiązanie – dodaje Dominika Sokołowska z Greenpeace Polska.

Jak przypomina organizacja, w czerwcu Europejski Trybunał Obrachunkowy, organ nadzoru finansowego UE, opublikował raport, w którym jasno wskazał, że w ramach aktualnej europejskiej polityki rolnej nie nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, pomimo przeznaczenia 100 mld euro z jej budżetu na walkę z kryzysem klimatycznym. Trybunał Obrachunkowy już wcześniej krytykował propozycję zakładanej reformy WPR za utrzymanie większości dotacji w oparciu o powierzchnię uprawianych gruntów.