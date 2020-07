Wspólpraca Agriplus z PZŁ

W ramach współpracy z PZŁ, firma Agriplus zakupiła i przekazała urządzenia za łączną kwotę ponad 150 tys. zł.

7 lipca 2020 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu termowizyjnego i noktowizyjnego oraz fotopułapek, zakupionego przez Agriplus, wiodącego producenta trzody chlewnej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli Dyr. ds. rozwoju Agriplus Mirosław Dackiewicz oraz Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie Piotr Napierała. W związku z pierwszym na terenie Okręgu Leszno ogniskiem ASF w Ratowicach, gmina Lipno Agriplus, w trosce o interes swoich klientów, postawił wspomóc myśliwych poprzez zakup i przekazanie sprzętu. Agriplus dostarczył wcześniej kontenery chłodnicze do przechowywania tusz pozyskanych dzików. Umożliwiają one myśliwym skuteczne rozrzedzanie populacji dzika.

Poprzez te działania ograniczany jest transfer wirusa pomiędzy poszczególnymi osobnikami. W poprzednim sezonie łowieckim na terenie 5 powiatów (Leszno, Gostyń, Kościan, Góra, Rawicz) wchodzących w skład Okręgu Leszno pozyskano 6174 dzików. Od początku obecnego sezonu, czyli od 1 kwietnia do końca czerwca już 1332 sztuki. Skuteczność polowań wzrasta. Umożliwiają to między innymi zmiany ustawowe i związane z nimi dopuszczenie celowniczych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych do odstrzału dzików.

Myśliwi zgodnie z rozporządzeniem stosują pełną bioasekurację w czasie wykonywania polowania. Patroszenie pozyskanych dzików następują na specjalnych matach, a w strefie czerwonej w wyznaczonych do tego punktach. Dezynfekowany jest sprzęt, pojazdy oraz ubiór wykorzystywany do polowań. Przypadek z Ratowic jednoznacznie wskazuje, że to nie ASF wśród dzików odpowiada za powstałe ognisko.

Do tej pory pozyskano 65 sztuk dzików na obwodzie okalającym Ratowice. Wszystkie zostały zbadane na obecność afrykańskiego pomoru świń i wyniki były jednoznacznie negatywne. Wielkopolska jest zagłębiem produkcji trzody chlewnej. W powiatach 5 Okręgu Leszno prowadzona jest hodowla w ilości ponad 700 tys. sztuk. Najwięcej bo, aż 300 tys. na terenie powiatu gostyńskiego. Przekazany przez Agriplus sprzęt zostanie rozdzielony pomiędzy koła łowieckie, tak aby maksymalnie zwiększyć pozyskanie dzików i osiągnąć zakładane zagęszczenie populacji na poziomie 1 sztuka na 1000 hektarów. Współpraca ZO PZŁ w Lesznie trwa od początku 2020r. Wtedy to na teren Okręgu Leszno dostarczono pierwszą chłodnię kontenerową do przechowywania tusz dzików. Łącznie Agriplus zakupił i dostarczył 4 chłodnie o wartości 100 tys. zł, 5 monokularów termowizyjnych do obserwacji za 25 tys. zł, 10 nakładek noktowizyjnych umożliwiających oddanie strzału w warunkach całkowitej ciemności za 28 tys. zł i 2 fotopułapki do monitorowania aktywności dzików za 3 tys. zł.