Obserwując ostatnie wypowiedzi polityków wszystkich stron można odnieść wrażenie, że nagle wszyscy kochają Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ugrupowanie, które miało walczyć o przebicie progu uzyskało bardzo dobry, bo niemal 15% wynik, a tym samym stało się łakomym kąskiem dla dużych ugrupowań szukających koalicjanta. Jedno jest pewne, teraz to PSL, choć nie uzyskał większości mandatów, może stawiać warunki.

Wszystko wskazuje na to, że rząd stworzy się z koalicja partii opozycyjnych - Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy. Jednak dotychczas rządzący PiS nie chce łatwo oddać pola. W kuluarach mówi się, że jest w stanie dać PSL-owi dużo. Bardzo dużo. Jak wynika z informacji Onetu, Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie przedstawić Ludowcom bajeczną ofertę. Słychać nawet o możliwości poparcia Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich w 2025 r.

W Prawie i Sprawiedliwości istnieje świadomość, że chcąc zachować władzę muszą "odbić" jednego z koalicjantów partii Donalda Tuska. Bez względu na koszty.

Polityczne umizgi rozpoczęły się na całego. Jeszcze podczas wieczoru wyborczego o możliwej koalicji z PSL-em mówił eurodeputowany PiS prof. Zdzisław Krasnodębski. Zaangażował się nawet minister edukacji, Przemysław Czarnek, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zapewnił, że jego poglądy są zbieżne z podglądami ludowców i gdyby nie był w PiS-ie na pewno byłby w PSL-u.

Kiedy jeździłem po Lubelszczyźnie w trakcie kampanii samorządowej, działacze PSL niejednokrotnie mówili mi, że mają dokładnie te same poglądy. Ja im mówiłem otwarcie, że gdyby nigdy nie powstało PiS i nie byłbym jego członkiem, to pewnie bym rozważał funkcjonowanie w takiej partii jak PSL — ludowej, chłopskiej, konserwatywnej, chrześcijańskiej, bo taka ona jest, pomimo błędów, których w przeszłości zrobiła bardzo wiele — powiedział w Gościu Wydarzeń.

Odpowiedź z PSL-u nadeszła wyjątkowo szybko. Miłosz Motyka, rzecznik partii błyskawicznie skontrował.

Żeby wstąpić do PSL, należy uzyskać rekomendację ze strony dwóch członków partii. Nie znam ani jednej osoby, która by Panu na to pozwoliła. Przestańcie się już kompromitować — napisał Motyka w serwisie X.