Wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski, obchodzi rocznicę urzędowania w resorcie rolnictwa. Na twitterowym profilu chwali się swoimi sukcesami. Za co my wszyscy zapamiętamy posła Kowalskiego?

Janusz Kowalski znany jest ze swojej retoryki skierowanej przeciwko Unii Europejskiej, LGBT oraz niechęci do Donalda Tuska. Znane są także powszechnie jego kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych. Wyraziste poglądy polityka w sprawach światopoglądowych przysparzają mu nie tylko przyjaciół, ale też wrogów.

Jako wiceminister rolnictwa zasłynął nie tylko działaniami na rzecz transformacji energetycznej, ale też wybuchowym charakterem i (nie)sławną już awanturą w ministerstwie, podczas której krzyczał na rolników, żeby byli cicho.

Wiceminister Kowalski podsumowuje

Czego, jak czego, ale temperamentu wiceministrowi Kowalskiemu nie można odmówić. Czym chwali się z okazji pierwszej rocznicy swojej pracy na rzecz ministerstwa rolnictwa? Sprawdzamy.

Na swoim Twitterowym profilu wiceminister umieścił wpis zatytułowany 5 konkretów Janusza Kowalskiego dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Jak informuje w dalszej części swojego nagrania te konkrety to:

1. Ułatwienia dla rozwoju biogazowni rolniczych:

przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej

ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci,

ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci, zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha,

szczególny tryb lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy zwolnienie określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych.

2. Łatwiejsze wykorzystanie pofermentu

wprowadzenie definicji produktu pofermentacyjnego,

umożliwienie wprowadzenia produktu pofermentacyjnego do obrotu bez konieczności uzyskania stosownego pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

określenie zasad nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów pofermentacyjnych.

3. Pakiet biopaliwowy

europejski standard benzyny E10 w ramach E95 od 1 stycznia 2024 r. poprzez zwiększenie udziału biokomponentów z 5% objętości do 10% objętości benzyn,

określenie wysokości Narodowego Celu Wskaźnikowego w roku 2025 na poziomie 9,2%,

stałe rozwiązanie dotyczące współczynnika redukcyjnego określonego na poziomie 0,85,

doprecyzowanie obowiązkowego blendingu tylko biokomponentami (bioetanol i estry) wytwarzanymi z surowców rolniczych (zboża i rzepak),

wprowadzenie instrumentu reagowania na sytuację rynkową, tj. możliwość określenia przez Radę Ministrów do dnia 15 czerwca, w drodze rozporządzenia, innej wysokości współczynnika redukcyjnego, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.

4. Reforma spółdzielni energetycznych

zmiany w zakresie definiowania spółdzielni energetycznej, jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego zakresu działalności, a także zasad ustalania obszaru jej działania,

doprecyzowanie kwestii umów zawieranych przez sprzedawcę energii z poszczególnymi członkami spółdzielni energetycznej, a także z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

uszczegółowienie zasad rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną, a sprzedawcą energii,

ułatwienia dla przyłączania do sieci dla nowych źródeł OZE, działających na rzecz spółdzielni energetycznych,

do 31 grudnia 2025 r. preferencyjne warunki założenia spółdzielni energetycznej poprzez zmniejszenie z 70% do 40% obowiązku pokrycia zapotrzebowania własnego spółdzielni i jej członków na energię elektryczną .

5. System wsparcia dla biometanu

wprowadzenie rozwiązania w zakresie mechanizmów wsparcia dla biometanu wprowadzanego do sieci gazowej przy wykorzystaniu systemu feed-in-premium.

Za co zapamiętamy ministra Kowalskiego?

Kadencja posła Kowalskiego obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Ciekawe były też sposoby w jakie radził sobie z nimi poseł.

Pierwsza słynna wpadka miała miejsce w 2020 r., kiedy to optował za otworzeniem Kopalni Wieczorek, która została zamknięta z powodu... wyczerpania złóż. Argument ten nie przekonywał jednak Kowalskiego, który twierdził, że zamkniecie kopalni jest polityczną zagrywką.

Dalej było coraz ciekawiej. W roku 2022, już jako wiceminister rolnictwa, podczas jednego z wywiadów został zaskoczony pytaniem o znajomość rodzajów zbóż. Nie był wtedy w stanie podać czterech podstawowych rodzajów zbóż, a swoją niewiedzę tłumaczył faktem, iż podstawowym zakresem jego działalności są kwestie energetyczne.

Rolnicy do tej pory pamiętają, że nie potrafił prawidłowo nazwać pokazanych ma na zdjęciach zbóż - jęczmień nazywał pszenicą, nie potrafił też nazwać odpowiednio owsa i żyta. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem we wszystkich mediach, a kompetencje Janusza Kowalskiego, jako wiceministra rolnictwa były na każdym kroku podważane.

Duże zamieszanie w mediach spowodował też wpis wiceministra, w którym oskarżył on Platformę Obywatelską o wywieszenie tęczowej flagi podczas spotkania w Siedzibie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tle zdjęcia, do którego poseł się odniósł faktycznie wisiała kolorowa flaga. Internauci szybko jednak wyprowadzili posła z błędu i poinformowali go, że zawieszona w spółdzielni flaga wisi tam od kilkunastu lat i nie ma nic wspólnego z ruchem LGBT, ale jest międzynarodową flagą spółdzielczości, która obowiązuje od 1921 roku.

Wpis ministra Kowalskiego szybko zniknął z portalu, jak sami jednak wiecie, w sieci nic nie ginie.

Rok 2022 nie był zbyt łaskawy dla posła Kowalskiego. 7 lipca wziął udział w proteście Agrounii, jednak został przez rolników bezlitośnie wygwizdany. "Tłusty kocie do roboty" to jedno z łagodniejszych haseł jakie skandowali rolnicy.

Na szczęście Janusz Kowalski dał się poznać także z drugiej strony - jako człowiek z olbrzymim poczuciem humoru. Podczas jednego z programów telewizyjnych próbował bowiem przekonać swoich współrozmówców, że Solidarna Polska jest ugrupowaniem umiarkowanym, zaś PiS radykalnym. Wywołał tym niekontrolowane salwy śmiechu, a jego współrozmówcom było wesoło do samego końca programu.

Do historii polskich obrad Sejmu z pewnością przejdzie też wystąpienie posła Kowalskiego z lutego 2023 r. kiedy to emocjonalnie bronił z mównicy ministra Czarnka. Czego się drzecie opozycjo - pytał zgromadzonych - my jesteśmy dumni z naszych ministrów.

I może w samym wystąpieniu nie byłoby nic spektakularnego, gdyby nie fakt, że minister sam zachęcał swoich kolegów z partii do bicia braw rządowym urzędnikom. "Brawo minister Czarnek, brawo - krzyczał z mównicy - wstajemy, brawo!"

Całe wystąpienie wielokrotnie udostępniane było we wszystkich możliwych mediach. Uwagę przykuwała nie tylko emocjonalna wypowiedź posła, ale też reakcje niektórych polityków. Np. Janusza Korwin - Mikkego, który nie mógł opanować śmiechu i wymownie kręcił kółeczka na skroni.

Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. Awantura w ministerstwie rolnictwa, która odbyła się po siłowym wejściu ludzi Agrounii do ministerstwa komentowana była nie tylko w Polsce, ale również za granicami kraju. Cóż, moment, w którym wiceminister krzyczy do rolników "bądźcie cicho" nie mógł przejść bez echa.

Choć do tej pory minister Kowalski musiał się mierzyć z falą krytyki ten jeden moment w ministerstwie spowodował, że hejt wylał się szeroką strugą.

Ministrowi wypominano brak ogłady, temperament, obsesję na punkcie Donalda Tuska, a nawet niezrównoważenie emocjonalne.

Janusz Kowalski zdaje się jednak nic sobie nie robić ze spływającego na niego hejtu. Chwali się swoimi dokonaniami, których lista, należy przyznać, jest całkiem imponująca. W dobrym tonie wypowiadają się także o nim rolnicy, którym bliski jest temat transformacji energetycznej.

Słynna była tez wypowiedź dotycząca polskiego komisarza ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego.

- W mojej ocenie, gdyby miał honor, to by się podał do dymisji, tak uważam. Bo ze względu na to jakich polityków i z jakiej opcji delegujemy do Komisji Europejskiej, tam jest jedna podstawowa zasada - twarda walka o polskie interesy (…). Pan Wojciechowski jest po drugiej stronie, jest eurokratą, jest kolegą (szefowej Komisji Europejskiej - red.) Ursuli von der Leyen - mówił polityk Suwerennej Polski.

Na te słowa zareagował sam premier, który stwierdził, że poseł Kowalski czasem wychodzi przed szereg.

Na zmianę sposobu bycia posła, jednak nie ma chyba co liczyć. Już wiele lat temu Lech Kaczyński mówiąc o nim wypowiedział znamienne słowa: mamy jednego zdolnego młodego człowieka, ale o niezwykle impulsywnym charakterze, konfliktowego (...) bardzo byśmy chcieli, żeby Janusz Kowalski się opanował.

Kontrowersyjne zachowania i wypowiedzi ministra można mnożyć. Jedno jest jednak pewne - na pewno można o nim powiedzieć, że jest jedną z najbarwniejszych postaci w kończącej się kadencji.

Kim jest Janusz Kowalski?

Janusz Kowalski urodził się 11 kwietnia 1978 roku w Opolu. Ukończył studia na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Łódzkim. Skończył też studia podyplomowe z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorem książki "Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005".

Prywatnie ma żonę i syna.

Pierwszy raz startował do Sejmu już w 2001 roku. Z poparciem PiS i hasłem: "Kowalski, ktoś taki jak ty". Wtedy do zdobycia mandatu zabrakło mu 600 głosów.

Rok później w PiS zaczęły się problemy. Chociaż Kowalski dopiero co został członkiem partii, już zdążył narobić sobie wrogów. Po wielu perturbacjach został usunięty z partii. W Prawie i Sprawiedliwości był tylko rok, później zmieniał partyjne barwy jeszcze dwukrotnie: w 2005 roku dołączył do PO (w szeregach ugrupowania również był tylko rok), a od 2019 roku jest członkiem Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

W latach 2014 - 2015 Janusz Kowalski, wówczas bezpartyjny, był wiceprezydentem Opola, potem, jak informuje na swojej stronie internetowej, "zasiadał w organach zarządczych spółek z udziałem Skarbu Państwa". W latach 2016-2017 był wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., od 2017 do 2018 – członkiem rad nadzorczych Poczty Polskiej S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., a później (również przez rok) był członkiem Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W 2019 roku Janusz Kowalski, już jako członek Solidarnej Polski, kandydował do Sejmu z listy PiS. W grudniu 2019 roku Kowalski został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jednak w lutym 2021 roku w PiS zadecydowano o jego odwołaniu. W 2022 został powołany na stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak można przeczytać na stronie ministerstwa jego zakres obowiązków w resorcie wygląda następująco:

określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Pomocy Technicznej oraz Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, w szczególności dotyczące:

wsparcia w ramach instrumentów finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‒2027, pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‒2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021‒2027, regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa, spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych i międzynarodowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, funkcjonowania łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych, statystyki rolnej i rolniczych badań rynkowych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 2125);

odpowiada za współpracę z Radą do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że zajmujący się transformacją energetyczną minister, gdy lutym 2021 r. został z wiceministerialnej posady odwołany, komentował, że kończy pracę w rządzie, ale będzie pracował „dla Polski”. Zapowiedział m.in. sprzeciw wobec „transformacji energetycznej”, „niekontrolowanej dekarbonizacji” oraz, naturalnie, „wysokim cenom energii i ciepła”.

Jak Wy oceniacie rok w ministerstwie rolnictwa wiceministra Janusza Kowalskiego?