W czwartek 2 czerwca byliśmy obecni na organizowanej przez firmę Elvita konferencji "Wszystko zaczyna się od mikroorganizmów. Ich rola w produkcji żywności". Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym Brassica koło Inowrocławia. Czego mogliśmy się dowiedzieć? Czy mikroorganizmy są przyszłością rolnictwa?

Firma Elvita jest producentem nawozów dolistnych i biostymulatorów. Kolejne prelekcje miały pokazać, jak szerokie zastosowanie w rolnictwie mogą mieć mikroorganizmy, ograniczające zużycie nawozów i środków ochrony roślin, czy wspomagające rozkład cennych resztek pożniwnych. Konferencja została zorganizowana na terenie gospodarstwa, którego właściciele korzystają z produktów zawierających mikroorganizmy, uprawiając kapustę, ogórki czy rozsadę warzyw.

Nowe technologie w rolnictwie

Pierwszym z przemawiających był prezes firmy Elvita dr Marek Tański. Zaznaczył, że oferta firm zaopatrujących rolnictwo, jak i podejście samych rolników, dynamicznie zmieniają się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, dlatego to, co dziś wydaje nam się dziwne, wkrótce będzie czymś normalnym.

- Jeszcze kilkanaście lat temu uczyłem się nazw substancji chemicznych, środków ochrony roślin. Teraz ta wiedza dalej się przydaje, ale jest już bardzo ogólnie dostępna. Ja jestem trochę przerażony tym, że będzie trzeba się za jakiś czas nauczyć tych wszystkich nowych nazw. Na razie jest to dla nas enigma. Jeszcze nie wiemy, co która nazwa oznacza, do jakiego problemu można ją przyporządkować, ale wydaje mi się, że jest to kwestia kilku lat, kiedy będziemy rzucać nazwami gatunkowymi bakterii, tak jak teraz substancjami aktywnymi środków ochrony roślin – mówił.

Potencjał mikroorganizmów

W dalszej kolejności eksperci firmy Elvita prezentowali potencjał mikroorganizmów zarówno na przykładzie badań laboratoryjnych, jak i doświadczeń polowych. Zwracali uwagę m.in. na lepsze zagospodarowanie resztek pożniwnych dzięki zastosowaniu mikroorganizmów rozkładających materię organiczną. Podkreślali, że takie rozwiązania poprawiają strukturę gleby i zwiększają jej zasobność w składniki pokarmowe. Nawiązując do kierunku produkcji w gospodarstwie goszczącym uczestników konferencji, wskazywali również na pozytywne działanie mikroorganizmów na ukorzenianie rozsady.

Kwaszarnia kapusty w gospodarstwie rolnym Brassica, fot. Maciej Sacha

Procesy mikrobiologiczne w glebie

Prof. Tomasz Skalski z Wydziału Biotechnologii Politechniki Śląskiej mówił na temat pożytecznych procesów mikrobiologicznych w glebie i metabolitów bakterii. Omówił kompleksowo znaczenie bakterii dla rolnictwa, wymieniając m.in. rozkład materii organicznej, detoksykację czy kontrolę patogenów. Szeroko omówił również rolę metabolitów bakterii w stymulowaniu wzrostu i rozwoju roślin, a także zwiększeniu potencjału plonowania.

Stworzyć najlepsze warunki dla roślin

Wiesław Dąbek, wiceprezes firmy Microbiotix, przedstawił nowości w ofercie firmy, które pozwalają stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju roślin. Preparaty zawierające szczepy bakterii wykazują działanie fitostatyczne oraz stymulując procesy zachodzące w roślinach. Przykładowo, Microbiotix Complex zawiera 11 gatunków mikroorganizmów, które mineralizują substancję organiczną oraz wspomagają wzrost i rozwój roślin. Podkreślał również, że prawidłowo rozłożone resztki pożniwne to ograniczenie wydatków na ochronę roślin, ze względu na zniszczenie środowiska życia sprawców chorób.

Jak naprawić glebę?

Prelekcję pod tytułem „Jak naprawić glebę i nie wyrzucić pieniędzy w błoto?” wygłosił dr Waldemar Wojciechowski, kierownik laboratorium firmy Generiks. Podkreślał, że pożyteczną rolę mikroorganizmów w rolnictwie ogranicza nadmierne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Jego zdaniem ważne jest zapewnienie pożytecznym mikroorganizmom właściwych warunków życia.

Gospodarstwo warzywnicze z przetwórstwem

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie gospodarstwa Brassica, gdzie odbywała się konferencja. Zainteresowanych uczestników oprowadzał właściciel gospodarstwa, Zbigniew Lebiedziński. Prowadzi on uprawę kapusty i ogórka, które następnie przetwarza we własnej kwaszarni i sprzedaje za pośrednictwem lokalnych sklepów. Dla uzupełnienia płodozmianu na pola trafiają również pszenica i kukurydza na ziarno, a także facelia jako poplon. Drugą gałęzią działalności gospodarstwa jest produkcja rozsady warzyw w tunelach foliowych.