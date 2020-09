Wybierz Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020!

Zapraszamy do głosowania na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020. To już VI edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań, przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób zarządzających gospodarstwami rolnymi.

W tym roku nasi czytelnicy mogą wybrać trzy produkty spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu zgłoszeń. Produkty podzielone są na 9 kategorii:

ciągniki rolnicze,

inne maszyny rolnicze,

programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego,

środki ochrony roślin,

nawozy,

nasiennictwo,

pasze i dodatki paszowe,

budynki inwentarskie i wyposażenie,

finanse i ubezpieczenia.

Wyróżnienia otrzymają 3 produkty z największą liczbą głosów. Głosowanie trwa od 21 września do 11 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrodzonym statuetek nastąpi podczas oficjalnej gali zorganizowanej po konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” w Warszawie.

Oprócz głosowania serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Tegoroczna, ósma już edycja, odbędzie się on-line w dniach 28-29 października.

Szczegóły oraz program wydarzenia pojawią się wkrótce.