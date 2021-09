Wybierz Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021!

Zapraszamy do głosowania na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021. To już VII edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań, przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób zarządzających gospodarstwami rolnymi.

W tym roku nasi czytelnicy mogą wybrać trzy produkty spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu zgłoszeń. Produkty podzielone są na 8 kategorii:

ciągniki rolnicze,

inne maszyny rolnicze,

programy, narzędzia i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego,

środki ochrony roślin,

nawozy,

nasiennictwo,

pasze i dodatki paszowe,

budynki inwentarskie i wyposażenie.

Wyróżnienia otrzymają 3 produkty z największą liczbą głosów. Głosowanie trwa od 22 września do 11 października 2021r.

ZAGŁOSUJ!

Z jednego adresu IP dopuszczalne jest oddanie tylko jednego głosu. Po zakończeniu głosowania redakcja zweryfikuje wszystkie głosy. Opublikowane wyniki będą uwzględniały wyłącznie poprawnie oddane głosy.

Oprócz nagród czytelników, swoje głosy oddadzą także członkowie Kapitału konkursowej – wybitni eksperci branży oraz dziennikarze redakcji "Farmera".

Ogłoszenie wyników towarzyszyć będzie IX edycji „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie”.

Oprócz głosowania serdecznie zapraszamy do udziału w forum "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie", które odbędzie się 3 listopada w Warszawie.

Więcej o WYDARZENIU