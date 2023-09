Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony dla Onetu wskazuje na polityków o najwyższym poziomie zaufania społecznego. Na jego szarym końcu znalazł się Michał Kołodziejczak, który zanotował znaczący spadek zaufania.

Wrześniowy sondaż pokazuje, że na pierwszym miejscu jeśli chodzi o zaufanie społeczne jest prezydent Andrzej Duda, którego jako najbardziej wiarygodnego wskazało 44,1 procent badanych (wzrost o 5,6 pkt proc. W stosunku do sondażu sierpniowego). Jednocześnie negatywne zdanie o prezydencie ma 48,3 proc. badanych, a neutralne 7,6 proc.

Duda, Trzaskowski Morawiecki na podium

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Rafał Trzaskowski z zaufaniem na poziomie 38,7 proc. (o 0,1 mniej niż w sierpniu). Jednocześnie nie ufa mu 42,3 proc. Osób, a zdanie neutralne ma o nim 18,2 proc. Badanych.

Na podium znalazł się też premier Mateusz Morawiecki, który odnotował 36,7 proc. pozytywnych wskazań (wzrost o 4,4 pkt proc.). Negatywnie wyraża się o premierze 55,4 proc. osób, a neutralne zdanie ma o nim 7,3 proc. ankietowanych.

Tuż za podium znaleźli się Donald Tusk (36,1 procent poparcia i 50,6 procent nieufności), Jarosław Kaczyński (32,7% na tak), Beata Szydło (31,6 proc.), Mateusz Błaszczak (30,9 proc.), Władysław Kosiniak – Kamysz (29,7 proc.), Robert Biedroń (29,1 proc.) i Zbigniew Ziobro (27,6 proc.)

Notowania Kołodziejczaka lecą na łeb na szyje

Na szczególna uwagę zasługują zaś notowania jednego z liderów rolniczych, Michała Kołodziejczaka, który zapowiedział swój start do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej. Lider Agrounii zanotował potężny wzrost nieufności o 22,4 pkt do poziomu 64,2 proc. Tym samym stał się osobą, której badani w ufają najmniej. Jednocześnie aspirujący polityk stał się dużo bardziej rozpoznawalny. Obecnie nie zna go jedynie 14,3 proc. Jeszcze miesiąc temu było to 33,5 proc.