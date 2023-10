W poniedziałek nie tylko wzrosły ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych ale także wzrosły ceny oleju opałowego i oleju napędowego. Powodem jest oczywiście wojna w Izraelu z palestyńskim Hamasem oraz ryzyko eskalacji konfliktu na sąsiednie państwa prowadzi do paniki na rynkach ropy naftowej.

Jeśli konflikt izraelsko-palestyński dotrze także do Iranu, zagrożone będzie aż 3% światowych dostaw ropy. A jeśli tranzyt przez Cieśninę Ormuz zostanie zakłócony, może to mieć wpływ na nawet 20% światowych dostaw ropy naftowej.

W poniedziałkowych notowaniach bieżących cena ropy Brent wzrosła o 2,2 dolara za baryłkę, do 86,3 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa lekka West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o 2,6 USD do 85,3 USD za baryłkę.

Ceny oleju napędowego również gwałtownie wzrosły w poniedziałkowych notowaniach bieżących, o 35 USD, czyli około 4%, do 902 USD za tonę.

Tylko częściowe zniesienie rosyjskiego zakazu eksportu paliw początkowo złagodziło w ubiegłym tygodniu obawy popytowe na rynku międzynarodowym.

Prezes Orlenu twierdzi, że wydarzenia w Izraelu nie wpłyną na możliwość kontynuowania obecnej polityki cenowej.

Powodem wzrostu cen jest wybuch wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Konflikt ten zwiększa niepewność polityczną na Bliskim Wschodzie i budzi ogromne obawy dotyczące wpływu na ograniczenie dostaw ropy naftowej.

Rosnące ryzyko geopolityczne eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co prawdopodobnie będzie nadal podbijać ceny ropy. Oczekuje się dużej zmienności – powiedzieli agencji Reuters analitycy ANZ Bank.

Analitycy twierdzą że coraz bardziej możliwe że podrożeje ropa naftowa ze względu na perspektywę możliwego rozszerzenia działań wojennych, zwłaszcza w przypadku zaangażowania głównych krajów produkujących ropę, takich jak Iran i Arabia Saudyjska.

Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej całkowicie odwrócił gwałtowny spadek cen z ubiegłego tygodnia.

Rosja zniosła zakaz eksportu oleju napędowego

W pewnym momencie ceny ropy wzrosły o ponad 4 dolary za baryłkę, po czym ponownie nieznacznie spadły.



Rosyjski rząd ogłosił w piątek, że znosi zakaz eksportu oleju napędowego przez porty, usuwając większość ograniczeń wprowadzonych 21 września br. Nadal obowiązują tam ograniczenia w eksporcie benzyny.

Rosnące ceny ropy i oleju napędowego muszą odbić się na cenach paliw?

Jeżeli ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie dalej rosło a regularność dostaw ropy będzie zagrożona to ceny paliw poszybują w górę.

Tymczasem prezes koncernu Daniel Obajtek przekazał PAP-owi, że Orlen patrzy politykę cenową długoterminowo i w najbliższych tygodniach nie przewiduje wzrostu cen paliw.

Co więcej podtrzymuje on deklarację, że wydarzenia w Izraelu nie wpłyną na możliwość kontynuowania obecnej polityki cenowej. Jednak to co dzieje się na międzynarodowych rynkach cen ropy może doprowadzić do załamania polityki cen paliw w Orlenie.