Do nietypowego wypadku doszło w gospodarstwie w Nadrenii Północnej-Westfalii. 83-letni rolnik został ciężko ranny.

Niemiecka policja wyjaśnia przyczyny nietypowego wypadku, który wydarzył się na farmie w Dorsten w Zagłębiu Ruhry, w Nadrenii Północnej-Westfalii. W wyniku wybuchu zbiornika na gnojowicę ciężko ranny został 83-letni rolnik.

Jak czytamy na portalu rolniczym Agrarheute.de, nagle z niewiadomych przyczyn zbiornik na gnojowicę o pojemności 500 metrów sześciennych eksplodował. Zbiornik w jednej trzeciej wysokości był usadowiony w ziemi. Mimo to metalowa skorupa rozpękła się, a około 200 metrów sześciennych gnojowicy rozlało wokół.

Niestety, w chwili wybuchu przy zbiorniku znajdował się 83-letni gospodarz. Mężczyzna został poważnie ranny. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec ratowniczy. Senior w ciężkim stanie trafił do centrum urazowego w Duisburgu.

W usuwaniu wycieku gnojowicy pomagali strażakom okoliczni strażacy. Dzięki szybkiej akcji nie doszło do skażenia wód gruntowych - zapewniły służby. Policja podjęła śledztwo, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia.