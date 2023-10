Na polskim rynku paliwowym obserwujemy kolejną anomalię względem rynków światowych. Kiedy za granica ceny szły w górę na polskich stacjach obserwowaliśmy obniżki do dawno nie widzianych 5,99 zł za litr diesla. Teraz, kiedy na światowych rynkach ceny spadają w Polsce rosną. A właściwie powoli równają do cen unijnych. Nadal jednak w Polsce paliwa są średnio o złotówkę tańsze na litrze niż w krajach sąsiednich.

Podwyżki obserwujemy właściwie codziennie. Każdego dnia na orlenowskich pylonach cena jest o kilka groszy wyższa. Wbrew temu, co zapowiadał prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

Analitycy od początku jednak wieszczyli, że to złudne obietnice. Zgodnie z ich przewidywaniami ceny zaczęły rosnąć - najpierw w hurcie, a potem także na stacjach. 26 października benzyna Pb95 i diesel przekroczyły poziom 5 tys. zł za tonę.

Dotychczasowe ceny były zaniżone, nie odzwierciedlały warunków na rynku europejskim. To, co obserwujemy dziś, to urealnienie poziomu cen i stopniowe przywracanie równowagi rynkowej – powiedział money.pl Rafał Zywert, analityk firmy Reflex. - Rynkowa cena benzyny Pb95 na stacjach paliw powinna być dziś w okolicach 6,5 zł/l, a w przypadku diesla – 7 zł/l. Do tego poziomu dojdziemy zapewne już w listopadzie. Jeśli Orlen utrzyma obecną politykę cenową w hurcie i na swoich stacjach, ceny będą rosnąć nawet o 20-25 gr tygodniowo – dodaje.