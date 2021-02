Wyniki konkursu "Za co lubisz farmera?"

Pytaliśmy też naszych słuchaczy, za co cenią sobie „Farmera”. Okazało się, że nasi odbiorcy doceniają nas za: aktualność, rzetelność, fachowość, ciekawe informacje, bogatą tematykę rolniczą, „kompleksowość, ciekawe artykuły, cenne porady, analizę cen, niezależność, profesjonalizm, przejrzystość i różnorodność informacji, szczegółowość, szybkość przekazywania informacji, wiarygodność, wiedzę, wnikliwość… W ankietach padło jeszcze wiele podobnych określeń.

W tym roku z okazji naszego jubileuszu zadaliśmy czytelnikom miesięcznika i portalu podobne pytanie i – co nas cieszy – uzyskaliśmy podobne opinie. Przybywa tematów, którymi się zajmujemy, ale nadal jesteśmy postrzegani jako rzetelne i niezależne źródło aktualnych informacji, a także cennych porad agrotechnicznych, technicznych i dotyczących hodowli zwierząt, a także analiz finansowych. I tacy chcielibyśmy dla Was pozostać przez kolejne jubileusze.

Dziękujemy za wszystkie listy. Nie mogliśmy wszystkich nagrodzić, ale zgodnie z zapowiedzią 3 osoby otrzymują zestaw naszych redakcyjnych gadżetów, a kolejne 3 – roczną prenumeratę w wybranej formie: tradycyjnej lub e-prenumeratę. W ramkach obok zamieszczamy fragmenty wypowiedzi laureatów naszego konkursu.

Liczymy nadal na dobry kontakt z Wami. Piszcie do nas, komentujcie i dzielcie się swoimi opiniami. Jesteście dla nas zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, aby zobaczyć, co zmienić, co poprawić, a co zostawić na swoim miejscu.

I MIEJSCE

Szanowna Redakcjo!

Czytelnikiem ,,Farmera” jestem od 1996 r. Dwa lata wcześniej przejąłem 7-hektarowe gospodarstwo rolne, które miało być ,,dodatkiem” do pracy zawodowej. Los okazał się jednak inny. Zmiany związane z transformacją ustrojową i brak dobrze płatnej pracy spowodowały, że gospodarstwo stało się głównym źródłem dochodu. Początki były bardzo trudne, ale na szczęście miałem ,,Farmera” – doradcę i partnera na każdym kroku. To od Was uczyłem się prawidłowej agrotechniki, nawożenia i ochrony roślin. To od Was czerpałem wiedzę o nowinkach technicznych, żywieniu i pielęgnacji zwierząt, trosce o środowisko. To od Was w 2002 r. dostałem pierwszą nową maszynę rolniczą – nowoczesny opryskiwacz polowy, który zastąpił wysłużonego ,,Termita”. W tym miejscu dodam, że na początku XXI w. „Farmer” organizował konkurs, w którym co kwartał była do wygrania maszyna rolnicza.

Czas płynął, gospodarstwo rozwijało się (obecnie 30 ha) i zmieniało w miarę możliwości, dając utrzymanie pięcioosobowej rodzinie. Zmieniał się również ,,Farmer”. Obok czasopisma powstał najlepszy moim zdaniem portal rolniczy, a redakcja zaczął organizować konferencje regionalne Przez Innowacyjność do Sukcesu i Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Jestem wdzięczny za możliwość czerpania wiedzy od najznakomitszych ludzi nauki. Konferencje to również szansa zwiedzenia zabytkowych zamków, w których odbywały się konferencje, czy Stadionu Narodowego.

„Farmer” to także łączenie teorii z praktyką – pokazy polowe i Dni Pola. Śmiało mogę stwierdzić, że pod wieloma względami jesteście wyjątkowi, ale jedną cechę cenię u Was najbardziej – brak zaangażowania politycznego w którąkolwiek stronę. Tak trzymajcie! Z całym przekonaniem obiecuję, że na zawsze pozostanę Waszym wiernym czytelnikiem.

Kończąc, życzę całej Redakcji dużo zdrowia, samych sukcesów i wytrwałości w przekazywaniu bezcennej wiedzy polskiemu rolnikowi.

Z poważaniem,

Janusz Maciejewski

II MIEJSCE

Dlaczego warto prenumerować „Farmera”? Moim zdaniem za całokształt. Znajduję tu nie tylko rzeczowe artykuły pisane przez ekspertów, które umożliwiają wprowadzanie innowacji w gospodarstwie rolnym (a wiadomo, że trzeba się rozwijać, aby pozostać na rynku), m.in. w uprawie roślin rolniczych, hodowli zwierząt gospodarskich czy modernizacji parku maszynowego, lecz także porady prawnicze, przepisy kulinarne czy porady dotyczące prowadzenia domu – przydatne zarówno dla pań, jak i panów. Wiele kobiet, tak jak ja, lubi spełniać się nie tylko jako rolnik prowadzący swoje gospodarstwo, lecz także jako pani domu. Ponadto czasopismo ma piękną szatę graficzną. To jedyna gazeta skierowana do rolniczek i rolników, która porusza tak wiele tematów w tak przystępnej cenie.

Pozdrawiam,

Daria Brzóskiewicz

III MIEJSCE

Moim zdaniem „Farmer” to coś więcej niż tylko redakcja, miesięcznik i portal pokazujący świat rolnictwa. Pasja, którą widać w artykułach, owocuje wprowadzaniem nowych pomysłów i technologii w gospodarstwie, a także szerszym spojrzeniem na gospodarowanie. „Farmer” jest wyjątkowy, porusza wszystkie ważne tematy – sprzęt, produkcja polowa, zwierzęca i przedsiębiorczość to tylko część wiedzy, jaką oferuje czasopismo.

Dlaczego warto prenumerować miesięcznik? Uważam, że jest doskonałym źródłem informacji zarówno dla starszych pokoleń, jak i dla młodszych pasjonatów polskiego rolnictwa.

Eryk Dec

WYRÓŻNIENIE

Dlaczego warto czytać „Farmera”? Miesięcznik to treściwa wiedza z branży rolnej, bez zbędnych wypełniaczy i nadmiaru reklam, ciekawy i profesjonalnie prowadzony dział Techniki Rolniczej oraz sekcja Bez Pługa, od których to stron zawsze zaczynam lekturę nowego numeru „Farmera”.

Redakcję cenię również za Narodowe Wyzwania w Rolnictwie – zawsze poruszające najważniejsze tematy branży, z niewielką treścią sponsorowaną.

Pozdrawiam, Adam Serafin

WYRÓŻNIENIE

Droga Redakcjo „Farmera”,

Prowadzę gospodarstwo rolne od 12 lat. To pasja, ciężka praca, ale też codzienne wyzwania.

Żeby im sprostać, potrzebni są silni partnerzy. To w pierwszej kolejności mój ukochany mąż, a potem Wasz portal. Jak stary przyjaciel, bez nadęcia i zadęcia przekazujecie codzienne informacje – kompetentnie i rzetelnie.

Bardzo pomagają mi komentarze innych rolników i forum (ostatnio w kwestii zaliczek do dopłat). Nie bez znaczenia są także wiadomości giełdowe – to znacznie ułatwia decyzje kontraktacji.

Dziękuję, że jesteście! Będę z Wami codziennie.

Katarzyna Witte

WYRÓŻNIENIE

Lubię „Farmera” za nowoczesną formę i wysokiej jakości dziennikarstwo.

Początkowo czytałem papierowe wydanie, ale dziś częściej zaglądam na portal. Redakcja dostarcza przekrojowych informacji, szczególnie cenne jest dla mnie balansowanie między rolnikiem a rolnikiem w roli przedsiębiorcy.

Miałem okazję poznać kilka osób z redakcji i wiem, że to pasjonaci, zawsze na pierwszej linii wydarzeń, jak m.in. podczas ostatnich protestów rolniczych.

To jedno z pierwszych źródeł wiedzy o sektorze rolnym. Sprawdzone.

Łukasz Zając