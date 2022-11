„Wielka afera” nagłośniona przez wiodące portale informacyjne, początkowo przypisana producentom mięsa, nie potwierdza się w wynikach badań skontrolowanych pasz, które potencjalnie mogły być skażone tzw. olejem technicznym.

Przypomnijmy, oddział niemieckiej firmy Berg+Schmidt, zlokalizowany w Pomarzanowicach w gm. Pobiedziska był dystrybutorem oleju, który praktycznie nie był zakwalifikowany jako jadalny - paszowy lub spożywczy, przez co nie powinien być oferowany producentom pasz, jako właśnie taki produkt.

Stało się inaczej, w toku wyjaśnienia sprawy i interwencji CBŚP można było się dowiedzieć, że tłuszcze były sprowadzane do Polski m.in. z Ukrainy, Rumunii, Rosji i Malezji. Na granicy deklarowano, że jest to olej techniczny przez co firma mogła ominąć kontrole weterynaryjne. W czasie pandemii szybsza odprawa na granicy i stała dostępność towaru, miały niebagatelne znaczenie i na pewno pozwalały też na zbudowanie przewagi rynkowej względem konkurencji.

Ostatecznie oleje zmieniały swoje przeznaczenie, gdy były sprzedawane do krajowych producentów pasz, oferowane jako olej paszowy.

W wyniku wyjaśnienia i zbadania sprawy, na przełomie września i października agenci Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili kontrolę 66 zakładów produkujących pasze dla zwierząt. W toku śledztwa zatrzymano również małżeństwo przedsiębiorców prowadzących wspomniany zakład w Wielkopolsce. Przekazano też do badań próbki pasz z zakładów, które mogły zakupić podejrzany olej. Wykonano ponad 350 pobrań pasz.

W połowie listopada br. Główny Lekarz Weterynarii opublikował wyniki tych badań. Jak czytamy w komunikacie GIW:

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymał sprawozdania z badań wszystkich próbek pasz pobranych i przesłanych do badań w ramach postępowania wyjaśniającego w zakładach objętych działaniami CBŚP. Badaniami objęto kwasy tłuszczowe, a także gotowe pasze zawierające je w składzie. Pobierane próbki zbadano w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej. W żadnej z próbek badanych w kierunkach: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy, nie stwierdzono przekroczeń wobec obowiązujących norm.

Można odetchnąć, choć w praktyce takie przestępstwo nie powinno mieć miejsca, a wszyscy na czele z konsumentami mięsa, życzyliby sobie aby takie nadużycia były identyfikowane szybciej. Zarzuty stawiane przedsiębiorcom dotyczyły okresu 2020-22.

Warto też zauważyć, że tytuły doniesień medialnych w tej sprawie, na które mogli trafić czytelnicy były mocno rozdmuchane. Zdania typu: „Kurczaki karmione smarem i olejem technicznym”, „Drób karmiono olejami do produkcji smarów” w żaden sposób nie mają potwierdzenia w zakresie wytwarzania oleju w zakładach produkcyjnych. Tam bowiem, nie znajdziemy oddzielnych linii technologicznych do produkcji oleju jadalnego (spożywczego lub paszowego) czy też technicznego (do użycia np. jako komponent biopaliw). Jest to ten sam ciąg produkcyjny, natomiast później, to kontrole odpowiednich służb powinny potwierdzać zdatność i bezpieczeństwo spożycia takiego oleju przez ludzi lub zwierzęta. Przedstawiciele branży olejarskiej podkreślali też, w trakcie ujawnienia sprawy, że nomenklatura „techniczna” to raczej kwestia podatkowa niż jakościowa.

Na pewno krzywdzące dla całej branży mięsnej jest to, że dziś nie zobaczymy wiadomości i kontynuacji tej sprawy w portalach, które wówczas silnie alarmowały o skażeniu mięsa olejami wykorzystywanymi do produkcji smarów, okazało się, że było ono prawdopodobne. Wynikom badań PIWet-PIB w Puławach daleko do sensacji, która mogłaby przykuć uwagę lub wzbudzić strach wśród potencjalnych konsumentów mięsa. Bez względu na efekt badań, ich wyniki zasługują na odnotowanie i publikację. Tak też czynimy.